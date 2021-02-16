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У Білорусі силовики проводять обшуки у журналістів і правозахисників 

Вівторок, 16 лютого 2021, 08:47
У Білорусі силовики проводять обшуки у журналістів і правозахисників 

Білоруські силовики вранці 16 лютого прийшли з обшуками до керівників Білоруської асоціації журналістів, незалежних журналістів та правозахисників у різних містах Білорусі.

Джерело: Білоруська асоціація журналістів (БАЖ) і правозахисний центр "Весна" у Telegram

Деталі: Силовики увірвалися до голови БАЖ Андрія Бастунця та його заступників Олега Агеєва й Бориса Горецького.

Вдома у Бастунця обшук не проводили, але забрали його для слідчих дій в офісі Білоруської асоціації журналістів. За словами дружини голови БАЖ, міліціянти ввічливі і просять не хвилюватися.

Крім того, співробітники спецназу прийшли до гомельської журналістки-фрілансерки Лариси Щиракової. За попередніми даними, обшук проводять у у межах кримінальної справи за статтею 362 КК про "вбивство поліцейського".

Також обшук проводять у гомельського журналіста Анатоля Готовчиця.

У Могилеві обшук проводять вдома у журналіста-фрілансера Алеся Буракова-молодшого і в журналіста Олександра Буракова-старшого.

У речниці Білоруського будинку прав людини імені Бориса Звозького Євгенії Паращанки, яка є членом БАЖ, теж проводять обшук, у будинку її батьків, де вона перебуває з маленьким сином.

Очікується обшук в офісі Правозахисного центру "Весна" ("Вясна").

У адвоката Крістіни Ріхтер було здійснено обшук у справі за статтею 342 Кримінального кодексу, в неї вилучили телефон та документи, пов’язані з діяльністю БАЖ. Ріхтер сказала, що рішення про обшук датоване 1 лютого 2021 року.

Слідчий комітет Білорусі пояснив обшуки тим, що продовжує розслідування кримінальної справи за статтею 342 Кримінального кодексу Білорусі (організація та підготовка дій, які грубо порушують громадський порядок, або активна участь у них).

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусь
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