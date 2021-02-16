В Україні місцями приморозить до -25°

В Україні найближчими днями прогнозують морозну погоду без істотних опадів, проте місцями – помірний сніг, налипання снігу, на дорогах – ожеледиця.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У ніч на середу в північно-західній частині йтиме невеликий сніг, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях – помірний та мокрий сніг (вдень на крайньому заході місцями налипання мокрого снігу, ожеледь); на решті території – без істотних опадів.

На дорогах країни – ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 16-21°, на Сумщині та місцями в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській областях 22-25° морозу, вдень 6-11 ° морозу; на заході і півдні країни вночі 9-14°, вдень 0-5° морозу (на Закарпатті вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°).

У Києві в середу – без істотних опадів. На дорогах – місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 6-8° морозу.

У четвер – невеликий сніг, вночі в Карпатському регіоні, вдень у південно-східних областях – помірний сніг (лише вночі у східних, вдень у північних та більшості західних областей без опадів).

На дорогах країни – ожеледиця. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, вдень у південній частині пориви 15-20 м/с.

Температура в північній частині протягом доби 8-14° морозу (в Чернігівській і Сумській областях вночі 14-19° морозу); на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни вночі 2-8° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла; на решті території вночі 6-12° морозу, вдень 1-7° морозу.

У Києві в ніч на четвер місцями невеликий сніг, вдень – без опадів. На дорогах – місцями ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 10-12° морозу.