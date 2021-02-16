Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Україні місцями приморозить до -25°

Вівторок, 16 лютого 2021, 13:17

В Україні найближчими днями прогнозують морозну погоду без істотних опадів, проте місцями – помірний сніг, налипання снігу, на дорогах – ожеледиця.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У ніч на середу в північно-західній частині йтиме невеликий сніг, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях – помірний та мокрий сніг (вдень на крайньому заході місцями налипання мокрого снігу, ожеледь); на решті території – без істотних опадів.

На дорогах країни – ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

 

Температура вночі становитиме 16-21°, на Сумщині та місцями в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській областях 22-25° морозу, вдень 6-11 ° морозу; на заході і півдні країни вночі 9-14°, вдень 0-5° морозу (на Закарпатті вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°).

У Києві в середу – без істотних опадів. На дорогах – місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 6-8° морозу.

У четвер – невеликий сніг, вночі в Карпатському регіоні, вдень у південно-східних областях – помірний сніг (лише вночі у східних, вдень у північних та більшості західних областей без опадів).

 

На дорогах країни – ожеледиця. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, вдень у південній частині пориви 15-20 м/с.

Температура в північній частині протягом доби 8-14° морозу (в Чернігівській і Сумській областях вночі 14-19° морозу); на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни вночі 2-8° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла; на решті території вночі 6-12° морозу, вдень 1-7° морозу.

У Києві в ніч на четвер місцями невеликий сніг, вдень – без опадів. На дорогах – місцями ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 10-12° морозу.

Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні за добу понад 6 тисяч нових випадків COVID-19

Головні новини п’ятниці і ночі: санкції проти Медведчука, закон про конкурси на держслужбу

У трьох областях на тиждень закриють кафе та ресторани

ОновленоPerseverance надіслав на Землю нові вражаючі фото Марсу

оновлено від 16:07Глава НАЗК звинуватив Ляшка у підробці лотерейного білета: той іде до суду

Данілов анонсував наступні санкції, зокрема проти депутатів

Усі новини...
погода
У чотирьох областях досі обмежений рух, на середу знову прогнозують сніг
Обмеження руху через сніг діють у чотирьох областях
Сніг та 20-градусні морози протримаються до вихідних
Останні новини
10:42
Держдеп не запропонував нових санкцій проти "Північного потоку-2"
10:29
Наступний форум "Україна 30" буде присвячено інфраструктурі: Зеленський візьме участь
10:24
В Україні перевірили річкові води: знайшли наркотики, пестициди і хімікати
09:55
фото, відеоЗеленський з дружиною вшанував пам'ять героїв Небесної Сотні
09:19
У РФ заявили про реєстрацію третьої власної вакцини від COVID-19
08:56
мапаВ Україні температурні контрасти: від 10 тепла до 20 морозу
08:19
В Україні за добу понад 6 тисяч нових випадків COVID-19
08:00
Головні новини п’ятниці і ночі: санкції проти Медведчука, закон про конкурси на держслужбу
07:50
Окупанти випустили понад 30 мін біля Новгородського - штаб
07:35
Близько 2,5 млн кримчан примусово отримали паспорти РФ – Україна при ООН
Усі новини...