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У Європарламенті закликали Зеленського ветувати закон про захист викривачів корупції

Вівторок, 16 лютого 2021, 12:12

Група депутатів Європарламенту звернулася до президента України Володимира Зеленського із закликом ветувати і повернути на доопрацювання закон, що стосується захисту викривачів корупції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на лист євродепутатів.

Євродепутати привітали наміри України  щодо посилення захисту викривачів через пропозиції законопроєктів 1010 та 3450.

"Громадяни, які виступають із повідомленнями про неправомірні дії, часто зазнають шкоди за свої дії. Це заважає іншим робити те саме в майбутньому, можливо, загрожуючи здоров’ю, безпеці та фінансам, і створює негативний прецедент для тих, хто діє в інтересах суспільства. Захист викривачів є важливим демократичним інструментом для забезпечення та підтримки прозорості, підзвітності та рівності" - наголошується в листі.

Водночас євродепутати висловили занепокоєння щодо загальної ефективності запропонованих заходів, особливо тих, що зазначені у змінах 16 та 56 до законопроєкту 3450.

"У своїй нинішній формі закон обмежує права викривачів та послаблює їх захист, суперечить самому визначенню "викривача" та не забезпечує чітких гарантій анонімності каналу повідомлень. Він фактично перекладає тягар доведення на викривача, що суперечить процесуальним стандартам доведення та самій концепції інституту викривачів" - йдеться у листі.

В Європарламенті зазначили, що викривачі є одними з найефективніших елементів антикорупційної системи, вони дають змогу підвищити прозорість державного сектору та зупинити зловживання. "Європейський Союз визнав це, запровадивши власну директиву, яка встановлює широкий набір правил захисту викривачів по всьому ЄС. Ми закликаємо українських законодавців розглянути можливість адаптації стандартів ЄС наскільки це можливо" - йдеться у листі.

"Незважаючи на всі позитивні сторони прийнятого законопроєкту, він не повинен бути підписаний законом у такій формі" - наголосили євродепутати.

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