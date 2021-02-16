У ліцеї під Києвом померла 7-класниця: отруїлася з подругою невідомою речовиною
Вівторок, 16 лютого 2021, 16:31
У місті Боярка, що на Київщині, дві учениці 7 класу отруїлися невідомими речовинами, внаслідок чого одна дитина померла.
Джерело: Київська обласна державна адміністрація у Facebook
Дослівно: "У Боярці в академічному ліцеї "Гармонія" 16 лютого сталась трагедія.
Згідно з оперативними даними, дві учениці сьомого класу вжили невідомі речовини, внаслідок чого отруїлись. Одну дівчинку не вдалось врятувати".
Деталі: Друга школярка перебуває у лікарні в стані середньо стабільному.
Повідомляється, що голова Київської облдержадміністрації Василь Володін доручив провести термінове розслідування трагічного випадку.
Українська правда