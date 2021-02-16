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У ліцеї під Києвом померла 7-класниця: отруїлася з подругою невідомою речовиною

Вівторок, 16 лютого 2021, 15:31
У ліцеї під Києвом померла 7-класниця: отруїлася з подругою невідомою речовиною
Фото ukraine.arcelormittal.com

У місті Боярка, що на Київщині, дві учениці 7 класу отруїлися невідомими речовинами, внаслідок чого одна дитина померла.

Джерело: Київська обласна державна адміністрація у Facebook

Дослівно: "У Боярці в академічному ліцеї "Гармонія" 16 лютого сталась трагедія.

Згідно з оперативними даними, дві учениці сьомого класу вжили невідомі речовини, внаслідок чого отруїлись. Одну дівчинку не вдалось врятувати".

Деталі: Друга школярка перебуває у лікарні в стані середньо стабільному.

Повідомляється, що голова Київської облдержадміністрації Василь Володін доручив провести термінове розслідування трагічного випадку.

Українська правда

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Теми: Київська областьдіти
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