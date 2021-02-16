В МВС вважають, що нові штрафи зменшать смертність на дорогах на 10-15%

В Міністерстві внутрішніх справ очікують, що запровадження нових штрафів щодо порушників на дорогах зменшить смертність на 10-15%.

Джерело: повідомлення МВС

Деталі: Таку заяву зробив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, коментуючи прийняття відповідного законопроєкту. Він нагадав, що минулого року 129 тисяч водіїв затримали за нетверезе водіння, а після того 9 тисяч із них сіли за кермо вдруге (7 тисяч втретє).

Також він повідомив, що минулого року на дорогах України загинули 3050 осіб.

Що цьому передувало: