В МВС вважають, що нові штрафи зменшать смертність на дорогах на 10-15%
Вівторок, 16 лютого 2021, 17:19
В Міністерстві внутрішніх справ очікують, що запровадження нових штрафів щодо порушників на дорогах зменшить смертність на 10-15%.
Джерело: повідомлення МВС
Деталі: Таку заяву зробив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, коментуючи прийняття відповідного законопроєкту. Він нагадав, що минулого року 129 тисяч водіїв затримали за нетверезе водіння, а після того 9 тисяч із них сіли за кермо вдруге (7 тисяч втретє).
Також він повідомив, що минулого року на дорогах України загинули 3050 осіб.
Що цьому передувало:
- У вівторок Верховна Рада посилила відповідальність за водіння у стані алкогольного сп’яніння.
- Нововведення вступлять в силу після підпису президента і опублікування закону.
Українська правда