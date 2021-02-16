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В МВС вважають, що нові штрафи зменшать смертність на дорогах на 10-15%

Вівторок, 16 лютого 2021, 16:19
В МВС вважають, що нові штрафи зменшать смертність на дорогах на 10-15%

В Міністерстві внутрішніх справ очікують, що запровадження нових штрафів щодо порушників на дорогах зменшить смертність на 10-15%.

Джерело: повідомлення МВС

Деталі: Таку заяву зробив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, коментуючи прийняття відповідного законопроєкту. Він нагадав, що минулого року 129 тисяч водіїв затримали за нетверезе водіння, а після того 9 тисяч із них сіли за кермо вдруге (7 тисяч втретє).

Також він повідомив, що минулого року на дорогах України загинули 3050 осіб.

Що цьому передувало:

  • У вівторок Верховна Рада посилила відповідальність за водіння у стані алкогольного сп’яніння.
  • Нововведення вступлять в силу після підпису президента і опублікування закону.

Українська правда

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Теми: дорогиУкраїна
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