Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В МВС вважають, що нові штрафи зменшать смертність на дорогах на 10-15%

Вівторок, 16 лютого 2021, 17:19

В Міністерстві внутрішніх справ очікують, що запровадження нових штрафів щодо порушників на дорогах зменшить смертність на 10-15%.

Джерело: повідомлення МВС

Деталі: Таку заяву зробив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, коментуючи прийняття відповідного законопроєкту. Він нагадав, що минулого року 129 тисяч водіїв затримали за нетверезе водіння, а після того 9 тисяч із них сіли за кермо вдруге (7 тисяч втретє).

Також він повідомив, що минулого року на дорогах України загинули 3050 осіб.

Що цьому передувало:

  • У вівторок Верховна Рада посилила відповідальність за водіння у стані алкогольного сп’яніння.
  • Нововведення вступлять в силу після підпису президента і опублікування закону.

Українська правда
Теми: дорогиУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Рада відновила конкурси на держпосади

Вовк продовжує тікати від детективів НАБУ

відеоСБУ офіційно оголосила Шарію підозру в держзраді

Чоловік погрожував підірвати квартиру батьків Зеленського у Кривому Розі

На Прикарпаття терміново їде головний санлікар: закінчуються ліжка для COVID-хворих

Рада збільшила штрафи за водіння напідпитку і перевищення швидкості

Усі новини...
дороги
У чотирьох областях досі обмежений рух, на середу знову прогнозують сніг
Через сніг обмежено рух на дорогах у чотирьох областях України
У кількох областях досі сніжить, рух дорогами ускладнений
Останні новини
18:18
"Невловимий" Вовк стверджує, що знаходиться на робочому місці
18:18
Новий закон прирівняв електронні водійські права до паперових
18:17
Загроза нацбезпеці: до списку внесли лідера гурту "Крематорій"
18:11
В УЗ обіцяють до кінця року представити новий додаток для купівлі е-квитків
18:05
На Кіпрі трьох росіян оштрафували на 900 євро за незаконний пікнік на пляжі
17:40
Закриття міжбанку: гривня зміцнилась до євро
17:31
Рада відновила конкурси на держпосади
17:29
Науковці заявляють про утиски з боку міністра освіти Шкарлета
17:19
В МВС вважають, що нові штрафи зменшать смертність на дорогах на 10-15%
17:17
Хакери з КНДР намагалися зламати Pfizer для отримання інформації про вакцини
Усі новини...