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На Кіпрі трьох росіян оштрафували на 900 євро за незаконний пікнік на пляжі

Вівторок, 16 лютого 2021, 17:05

Троє громадянин Росії були оштрафовані кіпрською поліцією на загальну суму 900 євро за пікнік на пляжі всупереч забороні, пов'язаній із пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Cyprus Mail.

Росіяни, які проживають на Кіпрі, були виявлені поліцією в компанії трьох жінок під час пікніка на пляжі, вони слухали музику і розпивали алкоголь.

Інцидент стався на Акротирі, одній з двох територій, що знаходяться під суверенітетом Великої Британії і мають статус британської заморської території.

У поліції розповіли, що один із росіян був заарештований за відмову пройти тест на алкоголь. Згодом він був звільнений під заставу в 300 євро і 3 березня постане перед судом.

Головний інспектор поліції Панікос Панаї сказав, що використання пляжів для пікніків і спілкування суворо заборонено діючими епідемічними правилами.

"Згідно з діючими правилами пересування, людям дозволяється ходити на пляж тільки для фізичних вправ, наприклад, плавання або бігу, а не для відпочинку", - сказав він.

Нагадаємо, Республіка Кіпр стала першою державою ЄС, що оголосила про дозвіл для в’їзду з 1 березня для українських туристів.

"Українська правда" у Threads

Теми: КіпркарантинРосія
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