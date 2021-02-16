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Загроза нацбезпеці: до списку внесли лідера гурту "Крематорій"

Вівторок, 16 лютого 2021, 18:17

Міністерство культури України внесло чотирьох російських музикантів із "Хору Турецького" та лідера рок-гурту "Крематорій" в перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

Джерело: сайт Мінкульту

Деталі: Згідно з оновленням списку, 16 лютого до нього потрапили Ігор Звєрєв, В’ячеслав Фреш, Євген Тулінов та, власне, керівник колективу Михайло Турецький.

 

Також у "чорний список" внесено засновника музичного гурту "Крематорій" Армена Григоряна.

І "Хор Турецького" і "Крематорій" неодноразово гастролювали в окупованому Росією Криму.

Станом на вечір 16 лютого в переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, знаходиться 176 прізвищ.

Валентина Романенко, УП


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