Pfizer подала документи для реєстрації вакцини від коронавірусу в Україні

Україна отримала необхідні документи від компанії Pfizer для реєстрації вакцини від коронавірусу і має намір провести всі дозвільні процедури найближчим часом.

Джерело: Укрінформ, який цитує міністра охорони здоров’я України Макcима Степанова

Пряма мова: "Я отримав повідомлення, що Pfizer подалася на реєстрацію, і теж буде зареєстрована в найближчі декілька днів. Буквально мені щойно передали наші експерти, що отримали документи від Pfizer".

Деталі: Степанов заявив про це 16 лютого під час онлайн-конференції, організованої Американсько-Українською Діловою радою.

Він зауважив, що після реєстрації вакцини в Україні вона може офіційно ввозитися, у тому числі комерційними компаніями, та використовуватися. Очільник МОЗ запевнив, що жодних перепон для цього не буде.

Степанов також відзначив, що всі вакцини, які зареєстровані на території України, є безпечними.

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