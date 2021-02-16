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Pfizer подала документи для реєстрації вакцини від коронавірусу в Україні

Вівторок, 16 лютого 2021, 17:48
Pfizer подала документи для реєстрації вакцини від коронавірусу в Україні

Україна отримала необхідні документи від компанії Pfizer для реєстрації вакцини від коронавірусу і має намір провести всі дозвільні процедури найближчим часом.

Джерело: Укрінформ, який цитує міністра охорони здоров’я України Макcима Степанова

Пряма мова: "Я отримав повідомлення, що Pfizer подалася на реєстрацію, і теж буде зареєстрована в найближчі декілька днів. Буквально мені щойно передали наші експерти, що отримали документи від Pfizer".

Деталі: Степанов заявив про це 16 лютого під час онлайн-конференції, організованої Американсько-Українською Діловою радою.

Він зауважив, що після реєстрації вакцини в Україні вона може офіційно ввозитися, у тому числі комерційними компаніями, та використовуватися. Очільник МОЗ запевнив, що жодних перепон для цього не буде.

Степанов також відзначив, що всі вакцини, які зареєстровані на території України, є безпечними.

Передісторія:

  • Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину AstraZeneca від COVID-19 для екстреного використання і дала "зелене світло" на застосування цього препарату у всьому світі в рамках механізму COVAX.
  • Хакери з КНДР намагалися зламати Pfizer для отримання інформації про вакцини.
  • Вакцина Pfizer знижує захворюваність на COVID-19 на 94%: ізраїльське дослідження.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусвакцинація
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