Pfizer подала документи для реєстрації вакцини від коронавірусу в Україні
Україна отримала необхідні документи від компанії Pfizer для реєстрації вакцини від коронавірусу і має намір провести всі дозвільні процедури найближчим часом.
Джерело: Укрінформ, який цитує міністра охорони здоров’я України Макcима Степанова
Пряма мова: "Я отримав повідомлення, що Pfizer подалася на реєстрацію, і теж буде зареєстрована в найближчі декілька днів. Буквально мені щойно передали наші експерти, що отримали документи від Pfizer".
Деталі: Степанов заявив про це 16 лютого під час онлайн-конференції, організованої Американсько-Українською Діловою радою.
Він зауважив, що після реєстрації вакцини в Україні вона може офіційно ввозитися, у тому числі комерційними компаніями, та використовуватися. Очільник МОЗ запевнив, що жодних перепон для цього не буде.
Степанов також відзначив, що всі вакцини, які зареєстровані на території України, є безпечними.
Передісторія:
- Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину AstraZeneca від COVID-19 для екстреного використання і дала "зелене світло" на застосування цього препарату у всьому світі в рамках механізму COVAX.
- Хакери з КНДР намагалися зламати Pfizer для отримання інформації про вакцини.
- Вакцина Pfizer знижує захворюваність на COVID-19 на 94%: ізраїльське дослідження.