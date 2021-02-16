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Україна ратифікувала угоду з Польщею про спільне утримання прикордонних мостів

Вівторок, 16 лютого 2021, 18:00

Верховна рада ратифікувала угоду між урядами України та Польщі про утримання прикордонних дорожніх мостових об’єктів на державному кордоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

За відповідний законопроєкт №0079 проголосував 341 народний депутат.

Угода була підписана 22 червня 2018 року у Варшаві. У тексті угоди визначається перелік робіт, пов’язаних з утриманням прикордонних дорожніх мостових об’єктів.

Угода стосується двох мостових споруд через Західний Буг між населеними пунктами Ягодин і Дорогуськ на автодорозі М-07 Київ-Ковель-Ягодин (на місто Люблін) і польській державній дорозі №12; а також моста через Західний Буг між населеними пунктами Устилуг і Зосин на автодорозі Н-22 Устилуг-Луцьк-Рівне і польській державній дорозі №74.

Відповідно до угоди, Україна і Польща мають на своїй території утримувати підходи до прикордонних дорожніх мостових об’єктів і водовідвідних споруд на цих підходах.

При цьому зазначається, що компетентні органи сторін мають одне одного в письмовій формі дипломатичними каналами інформувати про заплановані роботи, пов’язані з утриманням таких об’єктів.

Угодою передбачено, що огляд прикордонного дорожнього мостового об’єкта організовується почергово - українською стороною кожного непарного року, а польською стороною кожного парного року.

Також угодою визначені умови, на яких мають вестися ремонтні роботи на цих об’єктах.

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