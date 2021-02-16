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В ЄС сподіваються, що після рішення Ради конкурси на держслужбу швидко відновляться

Вівторок, 16 лютого 2021, 18:28

Заступниця голови генерального директорату Єврокомісії з політики сусідства і розширення і керівниця Групи підтримки України у ЄК Катаріна Матернова привітала ухвалення Верховною Радою закону про відновлення конкурсного відбору на державну службу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Матернова написала у Twitter.

"Хороші новини: сьогодні парламент України прийняв закон про відновлення прийому на роботу на основі заслуг, припинений під час пандемії. Це основна опора комплексної стратегії реформи державного управління в Україні, підтримуваної ЄС, для поліпшення і зміцнення державної служби. Важливо, щоб він швидко набув чинності", - йдеться у повідомленні.

Верховна рада 16 лютого відновила проведення конкурсів на посади державної служби, які були припинені через пов'язаний з COVID-19 карантин.

В липні минулого року Верховна рада затвердила проєкт закону про відновлення конкурсів, але президент Володимир Зеленський наклав на нього вето та запропонував внести зміни до статті 87-1, яка дозволяє звільняти держслужбовців категорії А протягом 4 місяців після призначення керівників відповідних органів.

В Євросоюзі раніше неодноразово закликали відновити конкурсний відбір, наголошуючи, що це центральний елемент реформи державного управління.

"Українська правда" у Threads

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