Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В ЄС сподіваються, що після рішення Ради конкурси на держслужбу швидко відновляться

Вівторок, 16 лютого 2021, 19:28

Заступниця голови генерального директорату Єврокомісії з політики сусідства і розширення і керівниця Групи підтримки України у ЄК Катаріна Матернова привітала ухвалення Верховною Радою закону про відновлення конкурсного відбору на державну службу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Матернова написала у Twitter.

"Хороші новини: сьогодні парламент України прийняв закон про відновлення прийому на роботу на основі заслуг, припинений під час пандемії. Це основна опора комплексної стратегії реформи державного управління в Україні, підтримуваної ЄС, для поліпшення і зміцнення державної служби. Важливо, щоб він швидко набув чинності", - йдеться у повідомленні.

Верховна рада 16 лютого відновила проведення конкурсів на посади державної служби, які були припинені через пов'язаний з COVID-19 карантин.

В липні минулого року Верховна рада затвердила проєкт закону про відновлення конкурсів, але президент Володимир Зеленський наклав на нього вето та запропонував внести зміни до статті 87-1, яка дозволяє звільняти держслужбовців категорії А протягом 4 місяців після призначення керівників відповідних органів.

В Євросоюзі раніше неодноразово закликали відновити конкурсний відбір, наголошуючи, що це центральний елемент реформи державного управління.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні за добу понад 6 тисяч нових випадків COVID-19

Головні новини п’ятниці і ночі: санкції проти Медведчука, закон про конкурси на держслужбу

У трьох областях на тиждень закриють кафе та ресторани

ОновленоPerseverance надіслав на Землю нові вражаючі фото Марсу

оновлено від 16:07Глава НАЗК звинуватив Ляшка у підробці лотерейного білета: той іде до суду

Данілов анонсував наступні санкції, зокрема проти депутатів

Усі новини...
Останні новини
10:42
Держдеп не запропонував нових санкцій проти "Північного потоку-2"
10:29
Наступний форум "Україна 30" буде присвячено інфраструктурі: Зеленський візьме участь
10:24
В Україні перевірили річкові води: знайшли наркотики, пестициди і хімікати
09:55
фото, відеоЗеленський з дружиною вшанував пам'ять героїв Небесної Сотні
09:19
У РФ заявили про реєстрацію третьої власної вакцини від COVID-19
08:56
мапаВ Україні температурні контрасти: від 10 тепла до 20 морозу
08:19
В Україні за добу понад 6 тисяч нових випадків COVID-19
08:00
Головні новини п’ятниці і ночі: санкції проти Медведчука, закон про конкурси на держслужбу
07:50
Окупанти випустили понад 30 мін біля Новгородського - штаб
07:35
Близько 2,5 млн кримчан примусово отримали паспорти РФ – Україна при ООН
Усі новини...