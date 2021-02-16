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Україна і Канада почнуть переговори щодо розширення Угоди про вільну торгівлю

Вівторок, 16 лютого 2021, 20:39

Україна і Канада домовилися найближчим часом почати переговори по розширенню дії положень Угоди про вільну торгівлю на сферу послуг і інвестицій.

Про це йдеться в заяві МЗС за підсумками телефонної розмови міністра закордонних справ Дмитра Кулеби і його канадського колеги Марка Гарно, повідомляє "Європейська правда".

"Міністри обговорили активізацію взаємодії України та Канади у політичній, безпековій, оборонній, торговельній, інвестиційній та міграційній сферах", - йдеться у повідомленні.

Кулеба поінформував співрозмовника про пріоритети діяльності Кримської платформи як майданчика для консолідації міжнародних зусиль з деокупації Криму та запросив канадську сторону взяти участь в її інавгураційному саміті цьогоріч.

Марк Гарно запевнив, що Канада надалі непохитно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Міністри підкреслили важливість координації подальших дій і формування спільних позицій у рамках підготовки до наступного етапу переговорів з Іраном задля притягнення до відповідальності винних у збитті літака рейсу PS752 та досягнення справедливості для жертв трагедії та їхніх родичів.

Раніше Україна і Канада домовилися про створення робочої групи з питань мобільності, яка, зокрема, працюватиме над питанням спрощення режиму поїздок громадян двох країн.



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