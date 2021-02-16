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В Україні є загроза зупинки оборонних закупівель, що загрожує співпраці із НАТО – експерти

Вівторок, 16 лютого 2021, 21:51

В Україні з початку року не ухвалили жоден підзаконний акт закону "Про оборонні закупівлі", що унеможливлює поглиблення відносин із НАТО.

Про це заявив голова правління Центру оборонних стратегій, колишній міністр оборони Андрій Загороднюк, повідомляє "Європейська правда".

"Міністерство оборони та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості не забезпечили розробку та прийняття жодного підзаконного нормативного акту на реалізацію положень Закону "Про оборонні закупівлі". Закон, розроблений для наближення України до НАТО, так і "висить" без можливості застосування. Це все, що треба знати про відкритий саботаж реформи", - сказав Загороднюк.

Він зазначив, що імплементація цього Закону була однією з ключових вимог надання Україні військової технічної допомоги урядом США ще у 2020 році. Також будь-яке гальмування впровадження закону унеможливлює поглиблення відносин із НАТО.

Указом президента було встановлено термін до 15 лютого для забезпечення розробки та прийняття таких підзаконних актів Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості.

Проте, низька якість документів, низка суперечностей та невідповідностей закону викликали хвилю зауважень від інших міністерств та експертного середовища, у зв’язку з чим на останньому урядовому комітеті постанови були відправлені на доопрацювання.

"Згідно з перехідними положеннями ЗУ "Про оборонні закупівлі" перехідний період завершується 31 березня. Відсутність нової нормативно-правової бази після 31 березня призведе до повної паралізації оборонних закупівель", - зазначають в Центрі оборонних стратегій.

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