Дружина Кім Чен Ина вперше за довгий час з'явилася на публіці. Фото

Дружина північнокорейського диктатора Кім Чен Ина Лі Соль Чжу вперше за більш ніж рік з'явилася на публіці. Державні ЗМІ Північної Кореї повідомили, що пара відвідала концерт приурочений до дня народження покійного батька Кім Чен Ина Кім Чен Іра.

Джерело: Офіційна газета правлячої Робочої партії Rodong Sinmun, передає Reuters

Деталі: Госпропаганда опублікувала фотографію пари на концерті в Пхеньяні, який був присвячений, як вважається, найважливішому загальнодержавному святу в країні – Дню сяючої зірки (свято присвячене дню народженню другого лідера КНДР, покійного батька Кім Чен Ина Кім Чен Іра).

Газета правлячої партії також повідомила, що після концерту подружжя відвідало Палац Сонця, в якому виставлені забальзамовані тіла Кім Чен Іра та засновника Північної Кореї Кім Ір Сен).

Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) повідомила у вівторок, що дружина диктатора, схоже, утримувалася від участі в публічних заходах побоюючись заразитися коронавірусом.

Як можна помітити на фото ніхто з людей в залі не дотримується дистанції і не використовує захисні маски.