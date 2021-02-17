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Зеленський доповнив перелік керівних посад, які треба з ним погоджувати

Середа, 17 лютого 2021, 14:48
Зеленський доповнив перелік керівних посад, які треба з ним погоджувати
Фото з сайту ОПУ

Президент Володимир Зеленський доповнив перелік посад керівників військових формувань і правоохоронних органів, кандидатури для призначення на які необхідно погоджувати із главою держави.

Джерело: указ №58/2021

Деталі: Згідно з указом, з президентом треба погоджувати кандидатуру на посаду голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також кандидатуру його першого заступника і заступників.

Цим документом Зеленський доповнив указ №516 третього президента Віктора Ющенка.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Згідно з указом №516 від 2008 року, з президентом мають узгоджувати кандидатури на посади: начальника управління територіального командування, командира бригади внутрішніх військ МВС, першого заступника, заступників міністра оборони, першого заступника, заступників начальника Генштабу ЗСУ, начальника структурного підрозділу Головного управління розвідки Міноборони,

заступників командувача виду ЗСУ, командира, заступників командира корпусу, командира тактичної групи, керівника структурного підрозділу Адміністрації Держприкордонслужби, начальника, директора департаменту Центрального управління СБУ, керівника структурного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України тощо.

Українська правда

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Теми: Зеленський
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