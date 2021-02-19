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Меркель хоче розробки спільного підходу G7 щодо Росії

П'ятниця, 19 лютого 2021, 19:53

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що країнам "Групи семи" необхідно розробити спільну стратегію дій щодо Росії, в тому числі в контексті її агресії в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, яка проходить у відеоформаті.

"Трансатлантичне партнерство має кілька важливих завдань, і нам потрібна спільна стратегія щодо них, і одне з таких завдань – наші відносини з Росією. Якщо говорити про суверенітет і територіальну цілісність України, то у нас немає особливого прогресу в останні роки", - сказала Меркель.

За її словами, Мінський процес досі не досяг успіху щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Росія продовжує підтримувати гібридний конфлікт і тому нам потрібен спільний порядок денний щодо Росії. Ми повинні пропонувати співпрацю з одного боку, але з іншого – ми маємо чітко говорити про розбіжності, які ми маємо", - додала канцлерка.

Раніше Сполучені Штати та Європа на засіданні Ради Безпеки ООН звинуватили Росію у блокуванні будь-якого вирішення конфлікту на сході України.



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