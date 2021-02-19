Генсек НАТО розповів про загрозу Росії та Китаю

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни Альянсу посилити трансатлантичну єдність, щоб реагувати на виклики сучасного світу.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він сказав у своїй промові на Мюнхенській безпековій конференції.

На його думку, зараз члени Альянсу мають історичну нагоду відновити довіру і посилити єдність.

"Ми постаємо перед великими викликами - наростання потужності Китаю, підступні кібератаки, підривні технології, зміна клімату, дестабілізуюча поведінка Росії, постійна загроза тероризму. Жодна країна чи континент не може впоратися з цими викликами самостійно… Ми маємо посилити свою відданість трансатлантичну солідарність не на словах, а на ділі", - зазначив генсек НАТО.

За його словами, країнам НАТО варто збільшити фінансування на спільну оборону, зі справедливим розподілом внесків, проводити консультації щодо всіх питань спільної безпеки та визначити спільне стратегічне бачення щодо майбутнього Альянсу.

По-друге, зазначає Єнс Столтенберг, Альянсу варто розширити свій підхід до безпеки.

"Наші потенційні суперники використовують усі доступні інструменти - військові, політичні, економічні - щоб створювати виклики для наших інституцій, послаблювати наші суспільства та підривати нашу безпеку. Звісно, для захисту своїх країн нам потрібні сильні військові сили - але також потрібні сильні суспільства", - зазначив генсек Альянсу.

Відтак країнам НАТО важливо ретельніше дбати про стійкість своїх суспільств, з чіткими цілями для кожної країни та спільною оцінкою слабких сторін.

Єнс Столтенберг наголосив, що Альянсу важливо захищати порядок, заснований на правилах, що починається із захисту фундаментальних цінностей у власних країнах. "Ми маємо підтвердити відданість своїм цінностям, посилювати наші демократії і захищати наші інституції, тому що це робить нас тими, ким ми є", - наголосив він.