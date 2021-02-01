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Зеленський призначив стипендії діячам культури: у списку поет Василь Голобородько 

Понеділок, 1 лютого 2021, 23:25
Зеленський призначив стипендії діячам культури: у списку поет Василь Голобородько 
Фото: Радіо Свобода

Президент Володимир Зеленський призначив стипендії видатним діячам культури та мистецтва. Серед них поет-шістдесятник, лауреат Шевченківської премії Василь Голобородько.

Джерело: указ президента 

Деталі: Зазначається, що довічні стипендії отримають 33 діячі культури та мистецтва. Зокрема, мова йде про Василя Голобородька, поета, який у 2014 році був вимушений виїхати із Луганщини.

У тому ж році відомі українські митці (Ліна Костенко, Ада Роговцева, Мирослав Попович, Євген Сверстюк, Юрій Андрухович та інші – УП) у листі до Петра Порошенка, Арсенія Яценюка та Віталія Кличка просили допомогти поету, оскільки той не мав даху над головою та проживав у Будинку творчості в місті Ірпінь.

Своїм указом Зеленський також відзначив стипендіями на два роки ще 86 діячів культури та мистецтва. 

Розмір стипендії складає близько 2700 грн на місяць. 

Нагадаємо: 

Ольга Гетьманець, УП

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Теми: Зеленський
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