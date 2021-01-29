Учні, які найкраще склали ЗНО, отримуватимуть по 100 тисяч премії

Верховна Рада підтримала проєкт постанови про премії для талановитої молоді, яка найкраще склала зовнішнє незалежне оцінювання.

Джерело: засідання ВРУ

Деталі: Парламентарі підтримали проєкт постанови № 4559 про премії для учнів, які найкраще здали ЗНО, 312 голосами.

Ті, хто здасть ЗНО на максимальні бали, отримають 100 тисяч гривень.



Так, 30 найуспішніших випускників, які за сумою балів з чотирьох предметів набрали 790 балів і більше, в тому числі один предмет склали на 200 балів, зможуть отримати таку премію.

Також учні мають бути зараховані у поточному році до закладу вищої освіти в Україні та підписати договір про навчання із закладом вищої освіти України.

Згідно з постановою, якщо до переліку претендентів потрапило більше 30 осіб, премія присуджується лише тим, чий результат є більшим.