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Учні, які найкраще склали ЗНО, отримуватимуть по 100 тисяч премії

П'ятниця, 29 січня 2021, 12:00

Верховна Рада підтримала проєкт постанови про премії для талановитої молоді, яка найкраще склала зовнішнє незалежне оцінювання.

Джерело: засідання ВРУ

Деталі: Парламентарі підтримали проєкт постанови № 4559 про премії для учнів, які найкраще здали ЗНО, 312 голосами.

Ті, хто здасть ЗНО на максимальні бали, отримають 100 тисяч гривень.

Так, 30 найуспішніших випускників, які за сумою балів з чотирьох предметів набрали 790 балів і більше, в тому числі один предмет склали на 200 балів, зможуть отримати таку премію.

Також учні мають бути зараховані у поточному році до закладу вищої освіти в Україні та підписати договір про навчання із закладом вищої освіти України.

Згідно з постановою, якщо до переліку претендентів потрапило більше 30 осіб, премія присуджується лише тим, чий результат є більшим.

Українська правда
Теми: дітиосвітагроші


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