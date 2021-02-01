Кулеба поговорив із новопризначеним держсекретарем США
Понеділок, 1 лютого 2021, 23:54
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба мав першу розмову із новопризначеним державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Сторони підтвердили важливість стратегічного партнерства.
Джерело: Кулеба у twitter
Пряма мова: "У нашій першій розмові з держсекретарем Блінкеном ми підтвердили важливість стратегічного партнерства України та США, домовилися зробити його більш амбітним. У наших відносинах починається новий день. Я вдячний США за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України".
Деталі: У Посольстві США відзначили, що чекають початку "нової ери американо-українських відносин". Там також наголосили, що США підтримують євроатлантичні амбіції України.
Нагадаємо:
- 31 січня Блінкен засудив російську владу за жорстокі дії проти учасників акцій протесту, які у неділю вийшли на вулиці багатьох міст.
- Раніше Блінкен зазначав, що адміністрація майбутнього президента Джо Байдена готова забезпечити надання Україні летальної зброї.
Українська правда