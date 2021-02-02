Кулеба поговорив із новопризначеним держсекретарем США

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба мав першу розмову із новопризначеним державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Сторони підтвердили важливість стратегічного партнерства.

Джерело: Кулеба у twitter

Пряма мова: "У нашій першій розмові з держсекретарем Блінкеном ми підтвердили важливість стратегічного партнерства України та США, домовилися зробити його більш амбітним. У наших відносинах починається новий день. Я вдячний США за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України".

Деталі: У Посольстві США відзначили, що чекають початку "нової ери американо-українських відносин". Там також наголосили, що США підтримують євроатлантичні амбіції України.

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