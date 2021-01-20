У Байдена підтримують надання Україні летальної зброї
Кандидат на посаду держсекретаря США Ентоні Блінкен зазначив, що адміністрація майбутнього президента Джо Байдена готова забезпечити надання Україні летальної зброї.
Джерело: Ентоні Блінкен під час слухань в Сенаті, цитує "Укрінформ"
Пряма мова: "Одна з речей, яку Конгрес зробив одноголосно – це те, що ми виділили $300 млн для надання Україні летальної зброї".
Деталі: Блінкен нагадав, що уряд колишнього президента Барака Обами так і не втілив цю ініціативу, на відміну від команди Дональда Трампа.
"Сенаторе, я підтримую надання летальної зброї оборонного призначення Україні", – відповів на запитання кандидат на посаду держсекретаря.
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Нагадаємо:
- Сенат Конгресу США, який контролюється республіканцями, слідом за Палатою представників схвалив законопроєкт про оборонний бюджет, який раніше ветував президент країни Дональд Трамп.
- Відповідно до документу, на оборону планують виділити 740 млрд доларів, зокрема передбачається 250 млн доларів на військову допомогу Україні. $75 млн з них призначені для закупівлі летальної зброї.