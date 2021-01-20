У Байдена підтримують надання Україні летальної зброї

Кандидат на посаду держсекретаря США Ентоні Блінкен зазначив, що адміністрація майбутнього президента Джо Байдена готова забезпечити надання Україні летальної зброї.

Джерело: Ентоні Блінкен під час слухань в Сенаті, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Одна з речей, яку Конгрес зробив одноголосно – це те, що ми виділили $300 млн для надання Україні летальної зброї".

Деталі: Блінкен нагадав, що уряд колишнього президента Барака Обами так і не втілив цю ініціативу, на відміну від команди Дональда Трампа.

"Сенаторе, я підтримую надання летальної зброї оборонного призначення Україні", – відповів на запитання кандидат на посаду держсекретаря.

Читайте також: Санкції та допомога Україні: що включає військовий бюджет США і чому Трамп хоче його ветувати

Нагадаємо: