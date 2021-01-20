У Байдена підтримують надання Україні летальної зброї

Кандидат на посаду держсекретаря США Ентоні Блінкен зазначив, що адміністрація майбутнього президента Джо Байдена готова забезпечити надання Україні летальної зброї.

Джерело: Ентоні Блінкен під час слухань в Сенаті, цитує "Укрінформ", "Голос Америки"

Пряма мова: "Одна з речей, яку Конгрес зробив одноголосно – це те, що ми виділили $300 млн для надання Україні летальної зброї".

Деталі: Блінкен нагадав, що уряд колишнього президента Барака Обами так і не втілив цю ініціативу, на відміну від команди Дональда Трампа.

"Сенаторе, я підтримую надання летальної зброї оборонного призначення Україні", – відповів на запитання кандидат на посаду держсекретаря.

Окрім того, Блінкен висловився за продовження з Україною програми тренування військових для здатності українців і надалі протистояти агресії Росії.

Також дипломат не оминув питання боротьби з корупцією в Україні. На його думку, це внутрішня загроза для нашої держави.

"Якщо загрозою України ззовні є Росія, то її внутрішніми загрозами є корупція, брак інституцій, які можуть ефективно вести країну. І ми повинні допомогти українцям з цим також справитись, тому що навіть якщо ми успішно триматимемо Росією на відстані, але загроза всередині продовжуватиметься, їм буде дуже важко збудувати життєздатну демократію", – сказав він.

На думку номінанта на посаду керівника зовнішньополітичного відомства США, що Росія застосовує агресією до тих країн, які не є членами НАТО. Йдеться про Грузію та Україну. "Якщо така країна як Грузія здатна виконати вимоги щодо членства в НАТО, якщо може робити внески у колективну безпеку, то так, НАТО має бути відкритим", – пояснив Блінкен.

Можливий очільник Держдепу також вважає, що найбільшою загрозою для США є Китай. Також небезпеку представляють Росія та Іран.

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