У Байдена підтримують надання Україні летальної зброї
Кандидат на посаду держсекретаря США Ентоні Блінкен зазначив, що адміністрація майбутнього президента Джо Байдена готова забезпечити надання Україні летальної зброї.
Джерело: Ентоні Блінкен під час слухань в Сенаті, цитує "Укрінформ", "Голос Америки"
Пряма мова: "Одна з речей, яку Конгрес зробив одноголосно – це те, що ми виділили $300 млн для надання Україні летальної зброї".
Деталі: Блінкен нагадав, що уряд колишнього президента Барака Обами так і не втілив цю ініціативу, на відміну від команди Дональда Трампа.
"Сенаторе, я підтримую надання летальної зброї оборонного призначення Україні", – відповів на запитання кандидат на посаду держсекретаря.
Окрім того, Блінкен висловився за продовження з Україною програми тренування військових для здатності українців і надалі протистояти агресії Росії.
Також дипломат не оминув питання боротьби з корупцією в Україні. На його думку, це внутрішня загроза для нашої держави.
"Якщо загрозою України ззовні є Росія, то її внутрішніми загрозами є корупція, брак інституцій, які можуть ефективно вести країну. І ми повинні допомогти українцям з цим також справитись, тому що навіть якщо ми успішно триматимемо Росією на відстані, але загроза всередині продовжуватиметься, їм буде дуже важко збудувати життєздатну демократію", – сказав він.
На думку номінанта на посаду керівника зовнішньополітичного відомства США, що Росія застосовує агресією до тих країн, які не є членами НАТО. Йдеться про Грузію та Україну. "Якщо така країна як Грузія здатна виконати вимоги щодо членства в НАТО, якщо може робити внески у колективну безпеку, то так, НАТО має бути відкритим", – пояснив Блінкен.
Можливий очільник Держдепу також вважає, що найбільшою загрозою для США є Китай. Також небезпеку представляють Росія та Іран.
Читайте також: Санкції та допомога Україні: що включає військовий бюджет США і чому Трамп хоче його ветувати
Нагадаємо:
- Сенат Конгресу США, який контролюється республіканцями, слідом за Палатою представників схвалив законопроєкт про оборонний бюджет, який раніше ветував президент країни Дональд Трамп.
- Відповідно до документу, на оборону планують виділити 740 млрд доларів, зокрема передбачається 250 млн доларів на військову допомогу Україні. $75 млн з них призначені для закупівлі летальної зброї.