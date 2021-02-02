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Пандемія: найбільше хворих за добу нарахували в США, Іспанії та Бразилії

Вівторок, 2 лютого 2021, 05:37

За минулу добу коронавірус виявили у понад 392 тисяч осіб, найбільше в США, Іспанії та Бразилії.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: У США діагностували понад 125 тисяч нових випадків. В Іспанії та Бразилії підтвердили майже однакову кількість хворих – більше 25 тисяч.

Велика Британія зафіксувала близько 18,6 тисяч інфікувань, Росія – 17,6 тисяч, Індонезія – майже 11 тисяч.

За цей же період від коронавірусу померли 9210 осіб, загалом – 2 мільйони 247 тисяч. 

 

Одужали від хвороби 75,7 млн осіб. Наразі лікуються майже 26 млн людей. 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: коронавірус


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