Пандемія: найбільше хворих за добу нарахували в США, Іспанії та Бразилії

За минулу добу коронавірус виявили у понад 392 тисяч осіб, найбільше в США, Іспанії та Бразилії.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: У США діагностували понад 125 тисяч нових випадків. В Іспанії та Бразилії підтвердили майже однакову кількість хворих – більше 25 тисяч.

Велика Британія зафіксувала близько 18,6 тисяч інфікувань, Росія – 17,6 тисяч, Індонезія – майже 11 тисяч.

За цей же період від коронавірусу померли 9210 осіб, загалом – 2 мільйони 247 тисяч.

Одужали від хвороби 75,7 млн осіб. Наразі лікуються майже 26 млн людей.

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