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У неділю в Україні зафіксували 2 030 випадків COVID, у лікарні поклали 1 103 людини

Понеділок, 1 лютого 2021, 08:26

У неділю 31 січня в Україні зафіксували 2 030 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували за цю добу 1 103 особи, летальних випадків – 61, одужала 5 131 особа.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook  

Деталі: Найбільше підтверджених випадків за останню добу зареєстрували в Івано-Франківській області (297), м. Київ (160), Миколаївській (152), Львівській (146) та Закарпатській (127) областях.

 

Серед нових хворих  71 дитина та 65 медпрацівників.

У минулу неділю зробили 12 825 тестування: методом ПЛР – 9 873, методом ІФА – 2 952. Загалом від березня проведено 6 257 875 ПЛР-тестувань.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 1 221 485 осіб, подолали COVID-19 уже 1 023 915 осіб, а померли від ускладнень 22 768.

Передісторія:

  • Із 8 до 24 січня включно в Україні діяв жорсткіший карантин, не працювали торгово-розважальні центри, магазини промислових товарів, кафе й ресторани (крім як на доставку), спортзали й басейни, драматичні й кінотеатри, музеї, школи й вищі навчальні заклади не приймали учнів та студентів тощо. 
  • МОЗ відзначив стабілізацію епідемічної ситуації після різдвяно-новорічних свят і вирішив не продовжувати жорсткий карантин.
  • З 25 січня в Україні діють карантинні обмеження, притаманні для помаранчевого рівня епідемічної небезпеки: школи та виші поновили очне навчання, супермаркети можуть продавати промтовари, бутіки – одяг та взуття, громадяни можуть вживати їжу та напої безпосередньо в ресторанах і кав'ярнях, ходити на вистави та кіно, у спортзали й басейни тощо.
  • Загальний карантин діятиме щонайменше до весни. Уряд поки не планує жорстких обмежувальних карантинних заходів навесні.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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