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Держдеп: Україні важливо зберегти прогрес у боротьбі із корупцією та реформах

Вівторок, 2 лютого 2021, 06:41

У Держдепі США наголосили на важливості збереження Україною прогресу у боротьбі із корупцією, реалізації верховенства права та економічних реформ. На цьому наголосив державний секретар Ентоні Блінкен під час розмови із українським колегою Дмитром Кулебою. 

Джерело: повідомлення Державного департаменту США

Дослівно: "Держсекретар Блінкен підкреслив важливість для України збереження прогресу у боротьбі з корупцією та забезпеченні верховенства права й економічних реформ, які зміцнять українські інституції та забезпечать світле й процвітаюче майбутнє для всіх українців". 

Деталі: Блінкен також відзначив, що Україна має двопартійну підтримку в США. Водночас, Сполучені Штати наголошують на пріоритеті суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень України. 

Новий держсекретар пообіцяв економічну та військову допомогу нашій державі. 

Сторони також обговорили зусилля України у боротьбі із пандемією та досягнення дипломатичного врегулювання агресії Росії на Донбасі та Криму. 

Що передувало: Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба мав першу розмову із новопризначеним державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Сторони підтвердили важливість стратегічного партнерства. 

Українська правда


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