Держдеп: Україні важливо зберегти прогрес у боротьбі із корупцією та реформах

У Держдепі США наголосили на важливості збереження Україною прогресу у боротьбі із корупцією, реалізації верховенства права та економічних реформ. На цьому наголосив державний секретар Ентоні Блінкен під час розмови із українським колегою Дмитром Кулебою.

Джерело: повідомлення Державного департаменту США

Дослівно: "Держсекретар Блінкен підкреслив важливість для України збереження прогресу у боротьбі з корупцією та забезпеченні верховенства права й економічних реформ, які зміцнять українські інституції та забезпечать світле й процвітаюче майбутнє для всіх українців".

Деталі: Блінкен також відзначив, що Україна має двопартійну підтримку в США. Водночас, Сполучені Штати наголошують на пріоритеті суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень України.

Новий держсекретар пообіцяв економічну та військову допомогу нашій державі.

Сторони також обговорили зусилля України у боротьбі із пандемією та досягнення дипломатичного врегулювання агресії Росії на Донбасі та Криму.

Що передувало: Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба мав першу розмову із новопризначеним державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Сторони підтвердили важливість стратегічного партнерства.