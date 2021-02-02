Бойовики відкривали вогонь із гранатометів та кулеметів – ООС

1 лютого російські найманці п’ять разів порушили режим припинення вогню: вели вогонь біля Авдіївки, Пищевика, Новомихайлівки та Південного.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Зокрема, біля Авдіївки окупанти відкривали вогонь з автоматичного станкового, ручного протитанкового та підствольного гранатометів. Неподалік Пищевика бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а неподалік Новомихайлівки – зі стрілецької зброї.

Окрім того, поблизу Південного російсько-окупаційні війська порушували тишу з автоматичного станкового та станкового протитанкового гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Від початку поточної доби, 2 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.