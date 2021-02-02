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Журналісту Казаріну нарешті вдалося позбутися громадянства РФ

Вівторок, 2 лютого 2021, 09:49
Журналісту Казаріну нарешті вдалося позбутися громадянства РФ

Росія дозволила українському журналісту Павлу Казаріну, якого паспортизували після окупації українського півострова Крим, вийти з громадянства РФ.

Джерело: Facebook-сторінка журналіста

Пряма мова: "Після довгих роздумів російський МЗС викреслив мене зі списку російських громадян".

Передісторія: Влітку 2020 року український журналіст Павло Казарін написав у Facebook, що має російський паспорт, якого не може офіційно позбутися уже понад 2 роки. Документ він отримав після анексії Криму, оскільки хотів там залишитися.

Нагадаємо:

  • В українському МЗС вважають, що мешканці окупованого Криму мали об’єктивні причини, щоб погодитися на примусову паспортизацію РФ у Криму, бо інакше їм загрожували репресії та переслідування. Крім того, Україна ці документи не визнає.

Українська правда

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Теми: РосіяпаспортКримокупація
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