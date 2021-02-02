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У Росії придумали, як у підлітків відбити бажання ходити на мітинги

Вівторок, 2 лютого 2021, 10:10
У Росії придумали, як у підлітків відбити бажання ходити на мітинги
Фото osnmedia.ru

У російських школах з'являться радники з виховання, які будуть говорити з дітьми про мітинги.

Джерело: "Комерсант"

Деталі: Цього року обирають радників у десяти пілотних регіонах. З 1 березня ставки радників-вихователів з'являться в Брянській, Вологодській, Калінінградській, Нижньогородській, Омській, Сахалінській, Тюменській і Челябінській областях, в Ставропольському краї і в окупованому Севастополі.

У 2022 році конкурс на посаду радників директорів шкіл з виховання пройде у всіх регіонах Росії.

За проект значною мірою відповідає створений у 2015 році Російський рух школярів, який курується адміністрацією президента Росії.

Виконавчий директор РРШ Ірина Плєщєва пояснила, що майбутні вихователі муситимуть знати, чим живуть сучасні діти, говорити з ними їхньою мовою, в тому числі про політику і мітинги.

Вона підкреслила, що особливу увагу треба приділяти підліткам, яких затримували на несанкціонованих акціях, – зокрема "потрібно, щоб вони не відчували злості або що вони покинуті".

За даними джерела видання, близького до Кремля, тема протестів і участі в них молоді обговорюється "на самій верхівці" і внутрішньополітичний блок має намір активізувати "всі поточні проєкти з цієї теми".

Для радників-вихователів передбачать щомісячну надбавку у 15 тисяч рублів.

Перша програма навчання радників пройде на базі МДЦ "Артек" з березня по серпень 2021 року. Вона розрахована на 106 годин. Організатори конкурсу передбачають, що через неї пройдуть близько 2500 осіб (всього в Росії більше 40 тисяч шкіл).

Співголова профспілки "Учитель" Всеволод Лохвицький впевнений, що прихід в школу нових людей "нічого, крім сміху, не викличе", тому що "жодна нормальна дитина не буде щиро розмовляти зі сторонньою тіткою".

Психолог Людмила Петрановська також назвала ініціативу смішною. Вона переконана, що діти придумають, як "обстібати" авторів цієї ідеї.

Що передувало:

  • Під час акцій на підтримку опозиціонера Олексія Навального у Росії 31 січня затримали рекордну кількість людей – більше 5 тисяч, в тому числі більше 80 журналістів. Затримання часто супроводжувалося побиттям, застосовувалися електрошокери.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіямітингиосвіта
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