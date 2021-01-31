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У РФ затримано більше 80 журналістів і рекордну кількість протестувальників

Неділя, 31 січня 2021, 17:14
У РФ затримано більше 80 журналістів і рекордну кількість протестувальників
"Новая газета"

У Росії під час акцій на підтримку опозиціонера Олексія Навального в неділю затримано рекордну кількість людей – більше 5 тисяч, в тому числі більше 80 журналістів.

Джерело: член бюро Профспілки журналістів і працівників ЗМІ Софія Русова у коментарі "Відкритим медіа", ОВД-Инфо, Медуза

Деталі: За словами Русової, відомо про затримання по всій Росії 82 журналістів, деякі з них вже відпущені.

У Москві, за даними профспілки, затримані 21 представник ЗМІ, у Петербурзі – 10.

Серед затриманих - Сергій Пархоменко ("Ехо Москви"), Михайло Зеленський ("Холод"), Олена Костюченко ("Нова газета"), Антон Фейнберг (РБК), Валерія Савінова ("МБХ медіа") та інші.

Русова розповіла про новий факт побиття представника преси. Журналіст Іван Клейменов, який пише для "Медузи" та "Сноба", був затриманий на сходинках театру Романа Віктюка в Москві. Співробітник поліції застосував до репортера електрошокер, у нього травма голови.

За даними "ОВД-Инфо" на 23:00, всього в Росії в неділю були затримані 5135 осіб.

Прес-секретар "ОВД-Инфо" Костянтин Фомін у розмові з "Відкритими медіа" назвав ці дані рекордними за всю історію спостереження цієї організації за російськими акціями протесту. Організація була створена в грудні 2011 року.

У той же час, штаб Навального повідомив, що протестна акція 31 січня в Москві завершена.

Наступна акція відбудеться 2 лютого о 10:00 мск перед будівлею Симоновського суду, де будуть оголошувати рішення за позовом ФСВП про заміну умовного терміну для Навального на реальний.

Хода у неділю в Москві, в якій взяли участь кілька тисяч людей, тривала більше чотирьох з половиною годин, пише "Медуза". Демонстранти пройшли від станцій метро "Червоні ворота" і "Сухаревська" до Площі трьох вокзалів, а потім до СІЗО "Матроська тиша". Після того, як протестуючих розігнали біля ізолятора, вони знову повернулися до метро "Комсомольська". Поліція проводила жорсткі затримання протягом всієї ходи.

У центрі Москви в неділю обмежували роботу громадського транспорту і забороняли парковку. Метро вже запрацювало, автобуси теж вже повинні почати їздити, а парковку почнуть дозволяти тільки вночі.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяакціїНавальнийЗМІ
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