У РФ затримано більше 80 журналістів і рекордну кількість протестувальників

За підрахунками Профспілки журналістів і працівників ЗМІ, у Росії під час акцій на підтримку опозиціонера Олексія Навального в неділю затримано більше 80 журналістів.

Джерело: член бюро профспілки Софія Русова у коментарі "Відкритим медіа", ОВД-Инфо, Медуза

Деталі: За словами Русової, відомо про затримання по всій Росії 82 журналістів, деякі з них вже відпущені.

У Москві, за даними профспілки, затримані 21 представник ЗМІ, у Петербурзі – 10.

Серед затриманих - Сергій Пархоменко ("Ехо Москви"), Михайло Зеленський ("Холод"), Олена Костюченко ("Нова газета"), Антон Фейнберг (РБК), Валерія Савінова ("МБХ медіа") та інші.

Русова розповіла про новий факт побиття представника преси. Журналіст Іван Клейменов, який пише для "Медузи" та "Сноба", був затриманий на сходинках театру Романа Віктюка в Москві. Співробітник поліції застосував до репортера електрошокер, у нього травма голови.

Москвича бьют несколько раз током.



Видео: «Настоящее время» (СМИ признано иноагентом) pic.twitter.com/g6SCdMzynV — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 31, 2021

За даними "ОВД-Инфо" на 18:10, всього в Росії в неділю були затримані 4370 осіб.

Полиция в Москве избивают лежачих женщин, они кричат: «Мы без оружия».



Видео: Навальный LIVE pic.twitter.com/gBaUNywAqw — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 31, 2021

Прес-секретар "ОВД-Инфо" Костянтин Фомін у розмові з "Відкритими медіа" назвав ці дані рекордними за всю історію спостереження цієї організації за російськими акціями протесту. Організація була створена в грудні 2011 року.

Задержанных на Комсомольской несут за руки и за ноги. Один из задержанных (в оранжевых ботинках) потерял сознание, как передает наш корреспондент с места.



Видео: Артем Распопов / «Новая газета» pic.twitter.com/1UT93QZZvj — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 31, 2021

У той же час, штаб Навального повідомив, що протестна акція 31 січня в Москві завершена.

Наступна акція відбудеться 2 лютого о 10:00 мск перед будівлею Симоновського суду, де будуть оголошувати рішення за позовом ФСВП про заміну умовного терміну для Навального на реальний.

Хода у неділю в Москві, в якій взяли участь кілька тисяч людей, тривала більше чотирьох з половиною годин, пише "Медуза". Демонстранти пройшли від станцій метро "Червоні ворота" і "Сухаревська" до Площі трьох вокзалів, а потім до СІЗО "Матроська тиша". Після того, як протестуючих розігнали біля ізолятора, вони знову повернулися до метро "Комсомольська". Поліція проводила жорсткі затримання протягом всієї ходи.

У центрі Москви в неділю обмежували роботу громадського транспорту і забороняли парковку. Метро вже запрацювало, автобуси теж вже повинні почати їздити, а парковку почнуть дозволяти тільки вночі.