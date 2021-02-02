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Рада ухвалила санкції проти Нікарагуа через консульство в окупованому Криму

Вівторок, 2 лютого 2021, 10:34
Рада ухвалила санкції проти Нікарагуа через консульство в окупованому Криму

Верховна Рада ухвалила постанову про затвердження санкцій проти Республіки Нікарагуа.

Джерело: трансляція засідання парламенту 2 лютого

Деталі: "За" документ №4689 проголосували 322 нардепи.

Проєкт постанови був внесений напередодні президентом Володимиром Зеленським, для імплементації рішення РНБО.

Санкції запроваджено строком на п’ять років.

Представляючи у парламенті вищевказаний документ, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що влітку 2019 року уряд Республіка Нікарагуа здійснив недружні дії проти нашої держави: було запроваджено так зване почесне консульство Нікарагуа на території окупованого Криму.

Офіційна Манагуа ігнорувала неодноразові протести МЗС України. 

3 серпня 2020 року так званим "почесним консулом" було призначено Євгена Белавенцева, засудженого Україною за спробу анексії Криму.

Українська правда

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