Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Рада ухвалила санкції проти Нікарагуа

Вівторок, 2 лютого 2021, 11:34

Верховна Рада ухвалила постанову про затвердження санкцій проти Республіки Нікарагуа.

Джерело: трансляція засідання парламенту 2 лютого

Деталі: "За" документ №4689 проголосували 322 нардепи.

Проєкт постанови був внесений напередодні президентом Володимиром Зеленським, для імплементації рішення РНБО.

Представляючи у парламенті вищевказаний документ, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що влітку 2019 року уряд Республіка Нікарагуа здійснив недружні дії проти нашої держави: було запроваджено так зване почесне консульство Нікарагуа на території окупованого Криму.

Офіційна Манагуа ігнорувала неодноразові протести МЗС України. 

3 серпня 2020 року так званим "почесним консулом" було призначено Євгена Белавенцева, засудженого Україною за спробу анексії Криму.

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Росії придумали, як у підлітків відбити бажання ходити на мітинги

Дубінського офіційно вигнали з фракції "Слуга народу"

Журналісту Казаріну нарешті вдалося позбутися громадянства РФ

Степанов похвалився, що в Україні немає "червоних зон"

ЄС оновив правила пересування і запровадив темно-червоні зони COVID-19

COVID в Україні: 2394 випадки за добу, 156 хворих померли

Усі новини...
Останні новини
11:52
Курс валют на 2 лютого: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:46
Мінеру київських ТРЦ і метро світить до 8 років тюрми
11:43
фото У Києві обстріляли авто: зловмисників затримали
11:35
Білий дім розглядає можливість заборони Трампу доступу до звітів розвідки
11:34
Рада ухвалила санкції проти Нікарагуа
11:28
фотоОголошений у розшук ексголова ДАБІ прийшов у прокуратуру
11:27
Ердоган знову заговорив про зміну Конституції Туреччини
11:19
Україна очікує понад 2 мільярди доларів від МВФ цьогоріч
11:10
У Росії придумали, як у підлітків відбити бажання ходити на мітинги
11:02
Дубінського офіційно вигнали з фракції "Слуга народу"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!