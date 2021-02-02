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Скічко приступив до роботи глави ОДА: хоче примирення з мером Черкас

Вівторок, 2 лютого 2021, 11:39
Скічко приступив до роботи глави ОДА: хоче примирення з мером Черкас

Новий очільник Черкаської ОДА колишній шоумен та "Слуга народу" Олександр Скічко заявив, що сподівається на примирення і об’єднану роботу з мером міста Анатолієм Бондаренком, який часто протестує проти нововведень влади.

Джерело: Черкаська ОДА

Пряма мова Скічка: "Я вважаю, що нам всім потрібно об’єднатися. Маю щиру надію, що ми спільно з депутатами облради, керівниками ОТГ, мером міста Черкаси зможемо об’єднатися для розвитку нашого краю.

Я щиро хотів би, щоб з моменту мого приходу, у стосунках Черкаської ОДА і міської ради з’явився конструктив, консолідованість, об’єднаність".

Деталі: Скічко зізнався, що готовий до конструктивної критики і йому прикро, що всі згадують про його роботу шоумена, але забувають про його досягнення у владі.

Однією з власних переваг він назвав прямий контакт з Офісом президента.

Мер Черкас Бондаренко був присутнім під час представлення нового очільника ОДА. Бондаренко запевнив, що готовий до співпраці, але "людину на Черкащині повинні судити за результатами її роботи".

Що було раніше: 29 січня президент Володимир Зеленський підписав про призначення Скічка головою Черкаської обласної державної адміністрації.

Довідково: Олександр Скічко народився 1991 року в Черкасах. У 2013-му закінчив Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" за спеціальністю "міжнародна економіка" (магістр з міжнародної економіки). Близько 10 років займався підприємницькою діяльністю. У 2019-му був обраний народним депутатом України.

29 річний телеведучий Скічко пройшов до Верховної Ради у 2019 році за мажоритарним виборчим округом №197 у Черкаській області.

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Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Черкаська областьвлада
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