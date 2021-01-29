Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленський призначив "слугу" та колишнього шоумена главою Черкаської ОДА

П'ятниця, 29 січня 2021, 20:15

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 38/2021 про призначення Олександра Скічка на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Вони зустрілися в ОПУ та Зеленський вручив Скічку службове посвідчення.

Пряма мова Зеленського: "Бажаю вам успіху на посаді. Сподіваюся, що ваші наполегливість і обізнаність у питаннях розвитку інфраструктури завдяки роботі в парламентському комітеті з питань транспорту допоможуть у реалізації важливих для розвитку області проєктів.

Будівництво доріг, залучення інвестицій і покращення добробуту людей – все те, чого потребують мешканці Черкащини".

Довідково: Олександр Скічко народився 1991 року в Черкасах. У 2013-му закінчив Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" за спеціальністю "міжнародна економіка" (магістр з міжнародної економіки). Близько 10 років займався підприємницькою діяльністю. У 2019-му був обраний народним депутатом України.

29 річний телеведучий Скічко пройшов до Верховної Ради у 2019 році за мажоритарним виборчим округом №197 у Черкаській області.

Читайте також: "Слуга народу" та ексшоумен Олександр Скічко: Про Юрушева, таємну команду та "поверхневих" іноземців з УЗ

Українська правда
Теми: ЗеленськийЧеркаська областьмісцева владакадри


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 29 січня: реакція Зеленського на референдум Тимошенко, записи розмов Нескоромного

фотоЗеленський призначив "слугу" та колишнього шоумена главою Черкаської ОДА

В Кабміні показали календарний план вакцинації українців

ОновленоКум Табачника виграв вибори ректора національного університету, але на заваді закон

Журналісти розвідали про "палац Путіна" нові подробиці

Ляшко озвучив дату, коли в Україні можуть почати щеплення від COVID-19

Усі новини...
Зеленський
Зеленський підписав закон про екстрену реєстрацію COVID-вакцин
Зеленський нарікає, що вакцин COVAX буде замало для українців
Зеленський підписав указ про ринок соцпослуг: всі заклади об'єднають у "Дії"
Останні новини
21:53
Чотири генерали судяться з міністром оборони – Гриценко
21:31
Новини 29 січня: реакція Зеленського на референдум Тимошенко, записи розмов Нескоромного
21:17
НБУ цього тижня не здійснював інтервенцій на міжбанку
21:01
Президент надав ДБР державну охорону
20:32
АМКУ дозволив компанії Новинського купити частку у Харківобленерго
20:15
фотоЗеленський призначив "слугу" та колишнього шоумена главою Черкаської ОДА
20:03
Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара
19:59
Зеленський підписав закон про екстрену реєстрацію COVID-вакцин
19:44
Разумков підписав постанову щодо стабілізації ситуації з тарифами
19:38
У Празі закрили польовий госпіталь для хворих на коронавірус через брак персоналу
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!