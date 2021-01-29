Зеленський призначив "слугу" та колишнього шоумена главою Черкаської ОДА

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 38/2021 про призначення Олександра Скічка на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Вони зустрілися в ОПУ та Зеленський вручив Скічку службове посвідчення.

Пряма мова Зеленського: "Бажаю вам успіху на посаді. Сподіваюся, що ваші наполегливість і обізнаність у питаннях розвитку інфраструктури завдяки роботі в парламентському комітеті з питань транспорту допоможуть у реалізації важливих для розвитку області проєктів.

Будівництво доріг, залучення інвестицій і покращення добробуту людей – все те, чого потребують мешканці Черкащини".

Довідково: Олександр Скічко народився 1991 року в Черкасах. У 2013-му закінчив Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" за спеціальністю "міжнародна економіка" (магістр з міжнародної економіки). Близько 10 років займався підприємницькою діяльністю. У 2019-му був обраний народним депутатом України.

29 річний телеведучий Скічко пройшов до Верховної Ради у 2019 році за мажоритарним виборчим округом №197 у Черкаській області.

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