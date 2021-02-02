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Масштабну пожежу гасять в "Епіцентрі К" на Миколаївщині, затримали палія з сокирою

Вівторок, 2 лютого 2021, 14:47

На Миколаївщині вогнеборці ліквідовують пожежу у торговельному центрі.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуаційполіція Миколаївщини

Деталі: 2 лютого о 12:57 на лінію 101 надійшла інформація про пожежу торговельного центру "Епіцентр К" на вулиці Федора Достоєвського в місті Первомайськ. Над гасінням пожежі працюють два відділення 23 державної пожежної-рятувальної частини, місцева пожежна охорона "Підгороднє".

 

Причина наразі встановлюється. Евакуйовано персонал та відвідувачів.

За попередніми даними, ніхто не постраждав. Рятувальники зазначають, що загрози розповсюдження на поруч розташовані будівлі немає. 

UPD: О 14:20 пожежу бцло локалізовано на площі 4 тис. м.кв.

Поліція повідомляє про затримання палія. За її даними 37-річний чоловік прийшов до торгівельного центру з ножем та сокирою. У відділі лако-фарбових товарів почав розливати займисті рідини. Один із охоронців центру намагався його затримати, на що у відповідь чоловік вдарив його сокирою, та підпаливши приміщення, кинувся тікати.

Інші охоронці  разом із співробітниками поліції охорони наздогнали та затримали зловмисника у дворах, де ще один із працівників отримав удар сокирою. На місце події охоронці викликали поліцейських.

Наразі злочинець, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, доставлений до Первомайського управління поліції.

Українська правда
Теми: пожежаМиколаївська область


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