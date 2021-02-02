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Масштабну пожежу в "Епіцентрі" загасили

Вівторок, 2 лютого 2021, 19:01

Масштабну пожежу в торговельному центрі в місті Первомайську на Миколаївщині загасили.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "О 18:30 пожежу ТЦ "Епіцентр К" на вул. Федора Достоєвського у м. Первомайськ на площі 4000 кв. м ліквідовано".

 

Деталі: Тривають роботи з розбору будівельних конструкцій та гасіння окремих осередків тління.

Що передувало: 2 лютого о 12:57 на лінію 101 надійшла інформація про пожежу торговельного центру "Епіцентр К" на вулиці Федора Достоєвського в місті Первомайськ.

О 14:20 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. м.кв.

Поліція повідомила, що затримала палія: він прийшов до ТРЦ із сокирою. У відділі лако-фарбових товарів розлив займисті рідини та підпалив. Зловмисник ще й поранив двох людей.

Українська правда
Теми: пожежа


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