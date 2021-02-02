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Росія тримає за ґратами 109 українських політв'язнів

Вівторок, 2 лютого 2021, 14:53

В анексованому Криму та у РФ перебуває понад 100 українських політв'язнів.

Джерело: Людмила Денісова в ефірі "Крим. Реалії"

Пряма мова: "Кількість політв’язнів збільшилася, незважаючи на те, що 35 людей у вересні 2019 року нам повернули".

"На сьогоднішній день 109 людей знаходяться у місцях несвободи".

Деталі: За словами Денісової із вказаної кількості політичних в’язнів 33 людини перебуває у Криму: двоє відбувають покарання, 30 знаходяться у СІЗО і один – під судом.

Решта осіб перебуває у Російській Федерації: частина відбуває покарання, а частина знаходиться у слідчих ізоляторах.

Денісова також повідомила, хто частіше потрапляє за ґрати: зі 109 політв’язнів осіб – 75 кримських татар.

За словами Денісової, на сьогоднішній день переговорні процеси щодо обміну полоненими зупинилися.

Передісторія:

  • Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що бойовики ОРДЛО передадуть "через посередника" дев’ятьох незаконно утримуваних осіб.
  • Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова заявила, що до списку на обмін з РФ включили 86 незаконно ув’язнених кримських татар.

Теми: омбудсменполоненіРосія


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