Денісова: У список на обмін включили 86 кримських татар
П'ятниця, 6 березня 2020, 17:08
Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова заявила, що до списку на обмін з РФ включили 86 незаконно ув’язнених кримських татар.
Джерело: інтерв’ю Денісової Укрінформу
Пряма мова: "У ньому 86 кримських татар, у тому числі й ті, хто знаходиться на різних стадіях карного переслідування: або щойно засуджені та ті, які відбувають покарання, або ж громадяни, які відбули покарання і перебувають в обмежувальних умовах".
Деталі: Уповноважена з прав людини повідомила, що у списку для майбутнього звільнення утримуваних осіб є громадяни України, які перебувають у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.
Що було раніше:
- 15 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада веде переговори про повернення 200 ув'язнених Росією українців.
- 5 березня українська сторона в Мінську передала список з понад 200 прізвищ для обміну утримуваними особами і полоненими з ОРДЛО.