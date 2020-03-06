Денісова: У список на обмін включили 86 кримських татар

Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова заявила, що до списку на обмін з РФ включили 86 незаконно ув’язнених кримських татар.

Джерело: інтерв’ю Денісової Укрінформу

Пряма мова: "У ньому 86 кримських татар, у тому числі й ті, хто знаходиться на різних стадіях карного переслідування: або щойно засуджені та ті, які відбувають покарання, або ж громадяни, які відбули покарання і перебувають в обмежувальних умовах".

Деталі: Уповноважена з прав людини повідомила, що у списку для майбутнього звільнення утримуваних осіб є громадяни України, які перебувають у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.

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