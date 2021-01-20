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Бойовики передадуть Україні дев’ятьох полонених – Денісова

Середа, 20 січня 2021, 16:40
Бойовики передадуть Україні дев’ятьох полонених – Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що бойовики ОРДЛО передадуть "через посередника" дев’ятьох незаконно утримуваних осіб.

Джерело: Денісова під час брифінгу на КПВВ "Золоте" у Луганській області

Пряма мова Денісової: "Я опираюся на те, що буде передача тих, які незаконно утримувалися у так званих "ЛНР", "ДНР".

Відомо, що звідти доставлені у слідчий ізолятор в Луганську троє осіб, яких готують на передачу, і в Донецьку в СІЗО шість осіб.

Їх зараз годують, миють, надають їм медичну допомогу, надають охайного вигляду. І я думаю, що сьогодні ввечері (20 січня) або завтра зранку (21 січня) їх передадуть через такий маршрут: Луганськ, Донецьк – Ростов-на-Дону – Мінськ – Київ. Тобто, ми в очікуванні"

Деталі: Денісова зазначила, що більше ніякої інформації, в тому числі й імена цих людей, вона не може надати.

Нагадаємо: Спецслужби займуться перевіркою тих осіб, яких підконтрольні Росії бойовики зібрались "повертати" Україні за посередництва кума Путіна та лідера "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука. 

Українська правда

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Теми: полоненіокупаціяОРДЛОомбудсмен
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