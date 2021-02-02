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Рада посилила покарання за перешкоджання журналістам

Вівторок, 2 лютого 2021, 14:11
Рада посилила покарання за перешкоджання журналістам

Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон про посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів.

Джерело: сайт ВР

Деталі: За закон проголосував 341 народний депутат.

 

Він вносить відповідні зміни до Кримінального кодексу.

Закон, зокрема, посилює захист журналістів, їх близьких родичів та членів їх сімей від застосування погроз, насильства або перешкоджання їхній професійній діяльності.

Так, незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і його технічних засобів, відмова у доступі до інформації, заборона висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критики суб’єкта владних повноважень, а так само будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності тепер карається штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (раніше штраф складав до 50 мінімумів). Інші покарання за це правопорушення лишаються старі – це арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років.

Вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків або переслідування журналіста у зв’язку з його професійною діяльністю тепер карається штрафом від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (раніше – до 200 мінімумів). Інші покарання за це правопорушення лишаються старі – це арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 4 років.

Ті самі дії відносно журналіста, якщо вони були вчинені службовою особою з використанням свого службового становища або за попередньою змовою групою осіб, тепер караються штрафом від 2 000 до 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (раніше - від 200 до 500 мінімумів). Інші покарання за це правопорушення лишаються старі – це обмеження волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Українська правда

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Теми: ЗМІкриміналВерховна Радазаконодавство
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