Шмигаль не прийшов на зустріч з Разумковим і главами фракцій щодо тарифів – нардеп
Вівторок, 2 лютого 2021, 15:53
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не прийшов на зустріч зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим і главами парламентських фракцій з питань тарифів, заплановану на 2 лютого.
Джерело: глава фракції "Голос" Ярослав Железняк в Telegram
Пряма мова: "Прем'єр-міністр не прийшов на зустріч щодо тарифів з главами фракцій, тому зустріч закрили".
Деталі: Железняк додав, що це була найшвидша нараду у спікера, зазначивши, що тривала вона близько 6 хвилин.
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Нагадаємо:
- Кабінет міністрів встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр.
- Для споживачів, які мають контракти на постачання газу за ціною нижче 6,99 грн, тарифи не зміняться. Ціна постачальника останньої надії так само встановлена на рівні 6,99 гривні за кубометр.
- Також міністри встановили граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.
- Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що у Міжнародному валютному фонді занепокоєні можливим державним регулюванням цін на газ в Україні, адже це може призвести до порушення взятих в рамках Меморандуму зобов’язань.
- Раніше уряд провів зустріч з Міжнародним валютним фондом, прем’єр заявив про необхідність пошуку компромісу щодо тарифів на газ.
- 27 січня газопостачальна компанія "Нафтогаз" встановила ціну на газ у лютому місяці – 6,86 грн за кубометр.
Українська правда