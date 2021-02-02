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Шмигаль не прийшов на зустріч з Разумковим і главами фракцій щодо тарифів – нардеп

Вівторок, 2 лютого 2021, 14:53
Шмигаль не прийшов на зустріч з Разумковим і главами фракцій щодо тарифів – нардеп
Фото КМУ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не прийшов на зустріч зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим і главами парламентських фракцій з питань тарифів, заплановану на 2 лютого.

Джерело: глава фракції "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Пряма мова: "Прем'єр-міністр не прийшов на зустріч щодо тарифів з главами фракцій, тому зустріч закрили".

Деталі: Железняк додав, що це була найшвидша нараду у спікера, зазначивши, що тривала вона близько 6 хвилин.

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Нагадаємо: 

Українська правда

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Теми: Шмигаль Разумков ДмитроВерховна Радатарифи
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