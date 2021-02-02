Шмигаль не прийшов на зустріч з Разумковим і главами фракцій щодо тарифів – нардеп

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не прийшов на зустріч зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим і главами парламентських фракцій з питань тарифів, заплановану на 2 лютого.

Джерело: глава фракції "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Пряма мова: "Прем'єр-міністр не прийшов на зустріч щодо тарифів з главами фракцій, тому зустріч закрили".

Деталі: Железняк додав, що це була найшвидша нараду у спікера, зазначивши, що тривала вона близько 6 хвилин.

Читати також: "Продавати газ по 6,99 – це не в збиток". Юрій Вітренко про маржу Фірташа, віялові відключення і соціальні тарифи

Нагадаємо: