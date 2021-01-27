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"Нафтогаз" оприлюднив лютневу ціну на газ: вона нижча рекомендованої

Середа, 27 січня 2021, 02:58
Нафтогаз оприлюднив лютневу ціну на газ: вона нижча рекомендованої

Газопостачальна компанія "Нафтогаз" встановила ціну на газ у лютому місяці – 6,86 грн за кубометр. Ця ціна є нижчою, ніж 6,99, що раніше затвердив Кабмін.

Джерело: "Нафтогаз" у facebook 

Дослівно: "У лютому в рамках тарифного плану "Місячний" ціна блакитного палива – 6,86 грн/куб.м з ПДВ. Вона є нижчою за рекомендовану урядом ціну за рахунок мінімальної власної націнки". 

Деталі: У компанії зазначили, що загалом обслуговують близько 9% всіх споживачів в Україні, що складає 1,1 млн домогосподарств.

Незважаючи на те, що уряд втрутився у формування ціни на блакитне паливо, у "Нафтогаз" стверджують, що "відкритий ринок газу продовжує працювати". 

Що передувало: Уже 10 компаній оприлюднили свої ціни для побутових споживачів на лютий – відповідно до рішення уряду, вона не повинна перевищувати 6,99 грн за кубометр.

Читати також: "Продавати газ по 6,99 – це не в збиток". Юрій Вітренко про маржу Фірташа, віялові відключення і соціальні тарифи

Нагадаємо: 

Українська правда

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Теми: газНафтогазтарифи
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