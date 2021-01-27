"Нафтогаз" оприлюднив лютневу ціну на газ: вона нижча рекомендованої
Газопостачальна компанія "Нафтогаз" встановила ціну на газ у лютому місяці – 6,86 грн за кубометр. Ця ціна є нижчою, ніж 6,99, що раніше затвердив Кабмін.
Джерело: "Нафтогаз" у facebook
Дослівно: "У лютому в рамках тарифного плану "Місячний" ціна блакитного палива – 6,86 грн/куб.м з ПДВ. Вона є нижчою за рекомендовану урядом ціну за рахунок мінімальної власної націнки".
Деталі: У компанії зазначили, що загалом обслуговують близько 9% всіх споживачів в Україні, що складає 1,1 млн домогосподарств.
Незважаючи на те, що уряд втрутився у формування ціни на блакитне паливо, у "Нафтогаз" стверджують, що "відкритий ринок газу продовжує працювати".
Що передувало: Уже 10 компаній оприлюднили свої ціни для побутових споживачів на лютий – відповідно до рішення уряду, вона не повинна перевищувати 6,99 грн за кубометр.
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Нагадаємо:
- Кабінет міністрів встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр.
- Для споживачів, які мають контракти на постачання газу за ціною нижче 6,99 грн, тарифи не зміняться. Ціна постачальника останньої надії так само встановлена на рівні 6,99 гривні за кубометр.
- Також міністри встановили граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.
- Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що у Міжнародному валютному фонді занепокоєні можливим державним регулюванням цін на газ в Україні, адже це може призвести до порушення взятих в рамках Меморандуму зобов’язань.
- Раніше уряд провів зустріч з Міжнародним валютним фондом, прем’єр заявив про необхідність пошуку компромісу щодо тарифів на газ.