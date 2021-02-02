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Агентурна мережа РФ: одну з підозрюваних заарештували із заставою 1,5 млн

Вівторок, 2 лютого 2021, 16:16

Київський райсуд Харкова обрав запобіжні заходи двом підозрюваним у справі про масштабну агентурну мережу, яка здійснювала розвідувально-підривну діяльність на замовлення спецслужб Росії, прокуратура не оскаржуватиме рішення суду.

Джерело: прессекретар Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Одній підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, другій - тримання під вартою із заставою 1 млн 580 тис. грн".

Деталі: Чубенко зазначив, що прокуратура не має наміру домагатися жорсткіших запобіжних заходів, оскільки про такі заходи і просили, то ж рішення судупрокуратуру влаштовує.

Що передувало: Служба безпеки України заявила, що її кіберфахівці викрили масштабну агентурну мережу, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю на замовлення спецслужб Російської Федерації.

За даними слідства, "головним менеджером" агентурної мережі є одесит, один із організаторів масових заворушень під час одеського "Антимайдану". За даними джерела УП в правоохоронних органах, йдеться про Артема Давидченка. Наразі його розшукують правоохоронні органи за кількома статтями Кримінального кодексу.

Також повідомлялося, що співробітники СБУ затримали у Києві громадянку України, одну з ключових фігуранток провадження. Їй та ще одній учасниці агентурної мережі повідомили про підозру у держзраді.

Теми: СБУ


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