ОГП: Допитати Януковича в Ростові неможливо, і захисту про це відомо

В Офісі генерального прокурора пояснюють, що не можуть допитати експрезидента Віктора Януковича у Ростові-на-Дону, оскільки Росія не дає для цього відповідної міжнародної допомоги.

Джерело: керівник департаменту з розслідування "справ Майдану" Офісу генпрокурора Олексій Донський у коментарі "Українській правді"

Деталі: Донський зазначив, що нинішня заява адвокатів ще не надходила в Офіс генпрокурора, однак не є чимось новим для слідства, адже подібні звернення прокурори вже отримували. Він пояснив, що проведення якихось слідчих дій на території Російської Федерації не є можливим, адже ця країна не відповідає на запити українських правоохоронців, і це відомо, власне і адвокатам Януковича.

Пряма мова: "Ця заява не містить під собою жодних реальних підстав. Згідно з кримінально-процесуальним законодавством участь прокурорів у проведенні процесуальних дій на території іншої держави можлива лише через механізм міжнародної правової допомоги. Компетенція з’являється лише в тому випадку якщо ми направили запит Росії і вона погодилася його виконати. Але (і ми на цьому неодноразово наголошували) всі наші запити, зокрема у справі про розстріли на Майдані, Росія виконати відмовляється, посилаючись на це, що справа, мовляв політична.

Оця риторика адвокатів, які обізнані з матеріалами клопотання і знають що РФ нам відмовляє, пов’язана виключно з тим, щоб створити штучний інформпривід нібито Янукович хоче, щоб його допитали. Цей вкид не має під собою реальної мети.

При цьому ми дійсно зацікавлені почути підозрюваного. Якби він дійсно хотів дати покази, у нього є безліч можливостей їх дати".

Деталі: Зокрема Донський згадав про санкцію Росії на відеодопит у Святошинському райсуді Києва Януковича як свідка у справі проти 5 колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у розстрілі 48 активістів Євромайдану на вулиці Інститутській.

Що передувало: Захист експрезидента Віктора Януковича повідомив, що звернувся до Офісу генерального прокурора і в Державне бюро розслідувань з проханням до прокурорів прибути за місцем його тимчасового перебування в Російській Федерації для "з'ясування всіх необхідних питань для розслідування справ Майдану".