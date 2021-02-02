Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ОГП: Допитати Януковича в Ростові неможливо, і захисту про це відомо

Вівторок, 2 лютого 2021, 16:16
ОГП: Допитати Януковича в Ростові неможливо, і захисту про це відомо

В Офісі генерального прокурора пояснюють, що не можуть допитати експрезидента Віктора Януковича у Ростові-на-Дону, оскільки Росія не дає для цього відповідної міжнародної допомоги.

Джерело: керівник департаменту з розслідування "справ Майдану" Офісу генпрокурора Олексій Донський  у коментарі "Українській правді"

Деталі: Донський зазначив, що нинішня заява адвокатів ще не надходила в Офіс генпрокурора, однак не є чимось новим для слідства, адже подібні звернення прокурори вже отримували. Він пояснив, що проведення якихось слідчих дій на території Російської Федерації не є можливим, адже ця країна не відповідає на запити українських правоохоронців, і це відомо, власне і адвокатам Януковича.

Пряма мова: "Ця заява не містить під собою жодних реальних підстав. Згідно з кримінально-процесуальним законодавством участь прокурорів у проведенні процесуальних дій на території іншої держави можлива лише через механізм міжнародної правової допомоги. Компетенція з’являється лише в тому випадку якщо ми направили запит Росії і вона погодилася його виконати. Але (і ми на цьому неодноразово наголошували) всі наші запити, зокрема у справі про розстріли на Майдані, Росія виконати відмовляється, посилаючись на це, що справа, мовляв політична.

Оця риторика адвокатів, які обізнані з матеріалами клопотання і знають що РФ  нам відмовляє, пов’язана виключно з тим, щоб створити штучний інформпривід нібито Янукович хоче, щоб його допитали. Цей вкид не має під собою реальної мети.

При цьому ми дійсно зацікавлені почути підозрюваного. Якби він дійсно хотів дати покази, у нього є безліч можливостей їх дати".

Деталі: Зокрема Донський згадав про санкцію Росії на відеодопит у Святошинському райсуді Києва Януковича як свідка у справі проти 5 колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у розстрілі 48 активістів Євромайдану на вулиці Інститутській.

Що передувало: Захист експрезидента Віктора Януковича повідомив, що звернувся до Офісу генерального прокурора і в Державне бюро розслідувань з проханням до прокурорів прибути за місцем його тимчасового перебування в Російській Федерації для "з'ясування всіх необхідних питань для розслідування справ Майдану".

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Янукович
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
Янукович
Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденціії Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Олександр Вілкул: Якби була можливість, я б не розмовляв із Путіним. Я б його убив
Останні новини
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
Усі новини...
Реклама: