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Янукович знову кличе прокурорів і ДБР до себе в РФ

Вівторок, 2 лютого 2021, 15:18

Експрезидент Віктор Янукович звернувся до Офісу генерального прокурора і в Державне бюро розслідувань з проханням до прокурорів прибути за місцем його тимчасового перебування в Російській Федерації для "з'ясування всіх необхідних питань для розслідування справ Майдану".

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу адвокатського об'єднання "Aver Lex"

Деталі: Відповідні заяви подані захистом Януковича. Інформацію про вручення Януковичу нової підозри у державній зраді за підписання "харківських угод" на користь Російської Федерації, адвокати називають неправдивою.

У зв'язку з цим, Янукович, мовляв, знову звернувся до ОГП з проханням приїхати до нього в Російську Федерацію, де він раніше "отримав тимчасовий притулок".

За словами адвоката Віталія Сердюка, "місце перебування Януковича давно відоме правоохоронним органам України".

Пряма мова: "І, незважаючи на те, що у ДБР абсолютно немає підстав для того, щоб виносити будь-які підозри за харківськими угодами, Віктор Янукович в черговий раз готовий до зустрічі і максимальної співпраці зі слідством для встановлення і покарання винуватців злочинів 2014 року".

Що передувало: 28 січня стало відомо, що Офіс генерального прокурора повідомив про підозру колишньому президенту-втікачу Віктору Януковичу в державній зраді через підписання "харківських угод".

Нагадаємо: В 2017 році експрезидент Віктор Янукович, звинувачений у державній зраді Україні, заявив, що сподівається на приїзд до Росії українських слідчих.

У той же час в Генпрокуратурі наголосили, що єдиним приводом для припинення заочного розслідування є добровільна поява Януковича в Україні.

У коментарі "Українській правді" прокурор військової прокуратури Руслан Кравченко відзначав: "Заочне розслідування може закінчитися, тільки якщо він добровільно повернеться в Україну. Адреса, яку називають адвокати Януковича, нами не підтверджується".

Передісторія: 

Теми: ЯнуковичдержзрадаОфіс генпрокурораДБР


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