"Всіх, хто підійде, порубаю": охоронець розповів, як ловили палія "Епіцентру"

Охоронець "Епіцентру" розповів, як вони з напарником ловили зловмисника, який удень 2 лютого підпалив супермаркет на Миколаївщині, а також поранив двох людей.

Джерело: відділ комунікації поліції Миколаївській області, керівник департаменту зі зв'язків з громадськістю "Епіцентру" у Facebook

Деталі: Спершу охоронець розповів, що почув пожежну сигналізацію, а з гучномовця просили усіх працівників та клієнтів вийти з магазину. Коли чоловік вийшов із кабінету, він побачив співробітника супермаркету, який сказав, що його чимось облили та підпалили, й він отримав опіки.

Пряма мова охоронця: "Він (зловмисник – ред.) йшов з сокирою в руках і казав: "хто підійде, порубаю". Ми почали його переслідувати, намагалися його зупинити. Потім він рубанув начальника сокирою…

В районі другого будинку Достоєвського він гострою частиною сокири рубанув у голову охоронця і мене в спину, але в одязі заптулатася сокира, і ми змогли її вирвати у нього.

Деталі: Поліція зазначає, що нападнику за скоєне загрожує довічне ув'язнення.

У коментарях офіційний представник "Епіцентру" зазначила, що поранений охоронець у важкому стані. Його лікування та реабілітація буде здійснюватися коштом компанії.

Нагадаємо: На Миколаївщині вогнеборці ліквідували пожежу в торговельному центрі.