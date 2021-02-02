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Міськрада Миколаєва закликає ухвалити закон про колабораціонізм в умовах агресії РФ

Вівторок, 2 лютого 2021, 18:36
Міськрада Миколаєва закликає ухвалити закон про колабораціонізм в умовах агресії РФ

Міська рада Миколаєва ухвалила звернення до Верховної Ради, президента та Кабінету міністрів щодо необхідності розробки та прийняття закону "Про колабораціонізм".

Джерело: сайт міськради Миколаєва, голова ГО "Асоціація учасників та інвалідів АТО" Ілля Шполянський у Facebook

Деталі: У зверненні зокрема наголошується, що збройна агресія Російської Федерації проти України, яка триває з 20 лютого 2014 року, призвела до численних людських жертв, окупації частини території та значних економічних втрат для нашої країни. Статус РФ як країни-агресора закріплений законом.

Водночас деякі громадяни України та юридичні особи сприяли чи продовжують сприяти РФ у здійсненні агресивних дій, розгортанні збройного конфлікту проти України, включаючи підтримку збройних формувань та окупаційних адміністрацій держави-агресора та інші дії, які кваліфікуються як колабораціонізм, звертають увагу ініціатори.

"Більше того, наразі особи, причетні до колабораціонізму, продовжують займати або претендувати на високі посади в державі, впливати на формування державної політики чи інформаційного простору України, що є неприпустимим в умовах продовження збройної агресії та ведення бойових дій", - йдеться також у зверненні.

За словами підписантів, колабораціонізм як явище підриває національну безпеку України та становить безпосередню загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності, конституційному ладу та іншим національним інтересам України, тому повинен нести відповідальність, встановлену законом.

Дослівно: "Враховуючи вищевикладене, виходячи з інтересів жителів Миколаївської області та України в цілому, ми, депутати Миколаївської міської ради VIII скликання, вимагаємо вжити заходів щодо якнайшвидшого розроблення та прийняття закону України "Про колабораціонізм". 

Деталі: У зверненні викладена мотиваційна частина, суть майбутнього законопроєкту не розкривається.

За словами голови ГО "Асоціація учасників та інвалідів АТО" Іллі Шполянського, ініціативу ветеранського братерства підтримали голосуванням 30 депутатів.

За ініціативи та активного тиску Асоціації учасників та інвалідів АТО, Національного Корпусу, Ветеранського братерства...

Опубліковано Шполянськієм Іллею Вівторок, 2 лютого 2021 р.

Українська правда

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Теми: законодавствовійна
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