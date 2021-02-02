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Українка встановила світовий рекорд зі стрибків у висоту серед юніорів

Вівторок, 2 лютого 2021, 20:57
European Athletics

Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх і Юлія Левченко перемогли на змаганнях у Банська-Бистриці, а одна з них встановила світовий рекорд зі стрибків у висоту в приміщенні серед юніорів.

Джерело: European Athletics

Деталі: Українки посіли перші два місця.

Магучіх здобула перемогу, стрибнувши на 2,06 метра. Левченко, яка посіла друге місце, взяла 1,96 метра.

Наразі 2,06 – це світовий рекорд стрибків у висоту в приміщенні серед юніорів.

Сам же світовий рекорд зі стрибків у приміщенні встановили у 2006 році. Тоді шведська спортсменка Кайса Бергквіст стрибнула на 208 см.

Магучіх увійшла в четвірку претенденток на звання найкращої легкоатлетки січня в Європі. Голосування триватиме до 5 лютого.

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Опубліковано European Athletics Вівторок, 2 лютого 2021 р.

Нагадаємо: Українка Дарина Білодід визнана найкращою дзюдоїсткою у 2019 та 2020 роках. 

Українська правда
Теми: спортукраїнці


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