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Українку Білодід визнали найкращою дзюдоїсткою за останні два роки

Вівторок, 29 грудня 2020, 02:43
Українку Білодід визнали найкращою дзюдоїсткою за останні два роки

Українка Дар'я Білодід визнана найкращою дзюдоїсткою у 2019 та 2020 роках. 

Джерело: Міжнародна федерація дзюдо (IJF)

Деталі: Найкращими дзюдоїстом серед чоловіків назвали грузина Чхвіміані Лухумі.

Українську спортсменку вже привітали в Національному олімпійському комітеті. 

Білодід відома тим, що у 17 років виграла золото чемпіонату світу з дзюдо у 2018 році. Тоді вона стала наймолодшою чемпіонкою світу з дзюдо. 

Наступного року вона знову повторила цей результат на чемпіонаті світу у Японії.

Українська правда

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Теми: спорт
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