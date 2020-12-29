Українку Білодід визнали найкращою дзюдоїсткою за останні два роки
Вівторок, 29 грудня 2020, 02:43
Українка Дар'я Білодід визнана найкращою дзюдоїсткою у 2019 та 2020 роках.
Джерело: Міжнародна федерація дзюдо (IJF)
Деталі: Найкращими дзюдоїстом серед чоловіків назвали грузина Чхвіміані Лухумі.
Українську спортсменку вже привітали в Національному олімпійському комітеті.
🏅🥋👍Дар’я Білодід - володарка IJF Judo Awards— НОК України (@OlympicUA) December 28, 2020
Міжнародна федерація дзюдо (IJF) визнала українку Дар’ю Білодід кращою дзюдоїсткою за підсумками 2019/20.
Вітаємо і пишаємося!!!💙💛 pic.twitter.com/92XXGrz6Pn
Білодід відома тим, що у 17 років виграла золото чемпіонату світу з дзюдо у 2018 році. Тоді вона стала наймолодшою чемпіонкою світу з дзюдо.
Наступного року вона знову повторила цей результат на чемпіонаті світу у Японії.
Українська правда