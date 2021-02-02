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В ОП заявляють, що санкції проти каналів Медведчука це боротьба з "чужорідною пропагандою"

Вівторок, 2 лютого 2021, 23:59

В Офісі президента зазначають, що введені санкції проти Тараса Козака і трьох каналів підконтрольних Віктору Медведчуку не є зазіханням на свободу слова, а є виключно боротьбою із "чужорідної пропагандою".

Джерело: радник керівника ОП Михайло Подоляк в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Дані телеканали досить активно і часто відкрито використовуються як інструменти чужої іноземної пропаганди в Україні. Вони, на жаль, відверто вже не працюють так, як це повинно бути зі звичайними телевізійними мовниками.

Тим більше є досить вагомі докази щодо дивних шляхів фінансування даної пропаганди. І додатково - є надзвичайно  каламутна історія з переходу власності на компанії, за якими закріплені відповідні ліцензії.

Зрозуміло, санкції щодо телеканалів пана Медведчука (Віктора –ред.) - це зовсім не про медіа і не про свободу слова. Це тільки про ефективну протидію фейкам і чужорідній пропаганді.

Це про те, що не робилося протягом усіх минулих років, коли даний медійний пузир тільки розростався. Коли при мовчазному потуранні, а іноді і за активного сприяння минулих влад, коли цей пропагандистський пул сформувався, зміцнів і став активно "вбивати" наші цінності".

Що цьому передувало: Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака і телеканалів у впливі кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne, ZIK.

Медіахолдинг "Новости" вийшов із заявою про "політичну розправу".

Українська правда


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