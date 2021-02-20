У світі понад 400 тисяч людей захворіли на COVID-19
Субота, 20 лютого 2021, 04:22
Станом на 19 лютого у світі виявили 403 036 нових випадків COVID-19, найбільше - у США, Бразилії та Франції.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Зокрема у США зафіксували 78 640 випадків, у Бразилії – 51 067, у Франції – 24 116.
Крім того, 15 479 осіб захворіли в Італії, 14 587 – в Індії, 13 433 – в Росії.
Протягом доби у світі померли від коронавірусу 10 971 осіб.
Загалом померли 2,4 млн людей, але одужали - 86,1 млн. Хворіють - 22,6 млн.
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Нагадаємо:
- Станом на 19 лютого в Україні зафіксовано 6 531 нових випадків COVID-19. Госпіталізували 2 304 особи, померли 120 пацієнтів, одужало 5 857 осіб.
Українська правда