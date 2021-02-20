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У світі понад 400 тисяч людей захворіли на COVID-19

Субота, 20 лютого 2021, 04:22
У світі понад 400 тисяч людей захворіли на COVID-19

Станом на 19 лютого у світі виявили 403 036 нових випадків COVID-19, найбільше - у США, Бразилії та Франції.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема у США зафіксували 78 640 випадків, у Бразилії – 51 067, у Франції – 24 116.

Крім того, 15 479 осіб захворіли в Італії, 14 587 – в Індії, 13 433 – в Росії.

Протягом доби у світі померли від коронавірусу 10 971 осіб.

 

Загалом померли 2,4 млн людей, але одужали - 86,1 млн. Хворіють - 22,6 млн.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо:

  • Станом на 19 лютого в Україні зафіксовано 6 531 нових випадків COVID-19. Госпіталізували 2 304 особи, померли 120 пацієнтів, одужало 5 857 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус
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