Окупанти випустили понад 30 мін біля Новгородського - штаб

Протягом доби 19-20 лютого російсько-окупаційні війська п’ять разів порушили режим припинення вогню, бойових втрат серед наших воїнів немає.

Джерело: штаб ООС

Деталі: У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Зайцеве, окупанти вели прицільний вогонь по українських позиціях з мінометів 120-го калібру.

Поблизу Луганського збройні формування РФ відкривали вогонь з гранатометів різних систем, а біля Південного – ще й зі стрілецької зброї.

Зазначається, що на обстріли зі сторони противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного ворог дистанційно мінував місцевість в напрямку наших позицій мінами ПОМ-2 (осколкова протипіхотна міна) за допомогою ПКМ-1 (комплекс дистанційного мінування).

Крім того, 20 лютого також зафіксовано одне порушення "тиші" - поблизу Новгородського в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Окупанти обстріляли наші позиції з мінометів 120-го калібру, випустивши понад 30 мін.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.