У РФ заявили про реєстрацію третьої власної вакцини від COVID-19
Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що в РФ зареєстрували третю російську вакцину від коронавірусу "КовіВак".
Джерело: російський "Інтерфакс"
Пряма мова: "Сьогодні фіксуємо, що зареєстрована третя вакцина "КовіВак", її розробив центр імені Чумакова.
Уже в середині березня перші 120 тисяч доз будуть запущені в цивільний оборот".
Деталі: Ця російська вакцина, як і попередні дві, не пройшла третю фазу клінічних випробувань.
Тільки після отримання реєстрації в РФ заплановане випробування на 3 тис. добровольців, паралельно вакцина буде надходити в цивільних обіг.
Крім того, Росія не надає інформації про випробування власних вакцин, проте деякі країни уклали договір з РФ про поставки препарату "Спутник V".
Відзначається, що "КовіВак" є цільновіріонною вакциною, тобто містить в собі цілий, але вбитий вірус Sars-Cov-2, а не його частини.
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Нагадаємо:
- Раніше в РФ зареєстрували вакцину "Спутник V" і "ЭпиВакКорона".
- Росіяни пропонували свій препарат Україні, але президент Володимир Зеленський заявив, що українці не кролики, щоб проводити на них випробування.