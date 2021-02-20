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У РФ заявили про реєстрацію третьої власної вакцини від COVID-19

Субота, 20 лютого 2021, 09:19

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що в РФ зареєстрували третю російську вакцину від коронавірусу "КовіВак".

Джерело: російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Сьогодні фіксуємо, що зареєстрована третя вакцина "КовіВак", її розробив центр імені Чумакова.

Уже в середині березня перші 120 тисяч доз будуть запущені в цивільний оборот".

Деталі: Ця російська вакцина, як і попередні дві, не пройшла третю фазу клінічних випробувань.

Тільки після отримання реєстрації в РФ заплановане випробування на 3 тис. добровольців, паралельно вакцина буде надходити в цивільних обіг.

Крім того, Росія не надає інформації про випробування власних вакцин, проте деякі країни уклали договір з РФ про поставки препарату "Спутник V".

Відзначається, що "КовіВак" є цільновіріонною вакциною, тобто містить в собі цілий, але вбитий вірус Sars-Cov-2, а не його частини.

Знати більше: Вакцина проти євроінтеграції: як коронавірус став частиною інформаційної війни

Нагадаємо:

  • Раніше в РФ зареєстрували вакцину "Спутник V" і "ЭпиВакКорона".
  • Росіяни пропонували свій препарат Україні, але президент Володимир Зеленський заявив, що українці не кролики, щоб проводити на них випробування. 

Теми: РосіявакцинаціякоронавірусCovid-2019


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