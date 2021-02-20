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В Україні перевірили річкові води: знайшли наркотики, пестициди і хімікати

Субота, 20 лютого 2021, 10:24
Ельдар Сарахман, УП

В Україні вперше провели скринінг забруднюючих речовин у річках Дон, Дністер та Дніпро і виявили пестициди, промислові хімікати, стимулятори і наркотичні препарати.

Джерело: голова держагентства водних ресурсів Валентин Шліхта, "Укрінформ"

Пряма мова: "Вперше в Україні було проведено скринінг забруднюючих речовин. Скринінг – це дослідження, яке дозволяє відслідкувати понад 65 тис. різноманітних сполук.

На жаль, в Україні немає можливостей виконання скринінгу, а тому відібрані проби були надіслані в найближчу лабораторію Європи".

Деталі: За словами Шліхти, скринінг проводився у басейнах річок Дон, Дністер та Дніпро.

За результатами дослідження, в українських річках виявили пестициди, промислові хімікати, стимулятори і наркотичні препарати.

Посадовець додав, що скринінг дозволить визначити специфічні показники для кожного річкового басейну.

Теми: водаекологіянаркотики


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